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Segurança envolvido em polêmica com Jorginho, do Flamengo, nega ligação com Chappell Roan

Pascal Duvier afirma que não trabalhava para a cantora durante episódio em hotel no Brasil no último final de semana

Hannah Franco
fonte

Segurança envolvido em polêmica com Jorginho nega ligação com cantora (Reprodução/Redes sociais)

O segurança Pascal Duvier se pronunciou nesta quarta-feira (25) sobre a polêmica envolvendo a enteada do jogador Jorginho e negou qualquer vínculo com a cantora Chappell Roan no momento do episódio. O caso ocorreu em um hotel no Brasil, durante a passagem de artistas pelo Lollapalooza 2026.

Duvier foi apontado como integrante da equipe da cantora, mas afirmou, por meio das redes sociais, que não atuava como segurança dela na ocasião. Segundo ele, estava no local representando outra pessoa. Imagens que circulam nas redes sociais apontam que ele trabalhava, na verdade, para Sabrina Carpenter.

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Em publicação, Pascal Duvier declarou que as acusações são falsas e classificou a repercussão como difamação. Ele também assumiu responsabilidade pelas ações, mas destacou que não representava a artista ou sua equipe.

“Eu normalmente não abordo rumores on-line, mas as acusações que circulam atualmente são falsas e constituem difamação. Eu assumo total responsabilidade pelas interações em 21 de março. Eu estava no hotel em nome de outro indivíduo e não fazia parte da equipe de segurança pessoal da Chappell Roan”, afirmou.

"As ações que tomei não foram em nome de Chappell Roan, sua equipe de segurança pessoal, sua gerência ou qualquer outro indivíduo. Fiz um julgamento com base nas informações que obtivemos do hotel, nos eventos que testemunhei nos dias anteriores e no aumento do risco geral de segurança da nossa localização", continuou.

O segurança acrescentou que teve uma interação "calma" com a mãe da menina e teve "boas intenções". "Minha única interação com a mãe foi calma e com boas intenções, e o resultado do encontro é lamentável", completou o segurança.

Cantora já havia negado envolvimento

Após a repercussão do caso, Chappell Roan também se manifestou nas redes sociais. A artista afirmou que não presenciou a situação e sugeriu que a abordagem foi uma ação isolada. “É injusto a segurança assumir que uma pessoa não tem boas intenções”, declarou. A cantora também pediu desculpas à criança e à família pelo ocorrido.

A estilista Catherine Harding, companheira de Jorginho, contestou a versão apresentada. Segundo ela, embora não saiba se o homem era segurança pessoal da cantora, ele não fazia parte da equipe do hotel.

“Não sei se era o segurança pessoal dela, mas estava com ela. Sei que ela disse que não era da equipe, mas o segurança não era do hotel”, afirmou.

Entenda o caso envolvendo Jorginho e segurança

O episódio ocorreu no sábado (21), horas antes do show de Chappell Roan no Lollapalooza Brasil 2026, em São Paulo. De acordo com relatos de Jorginho e Catherine Harding, a filha de 11 anos da estilista estava com a mãe no hotel quando percebeu a presença da cantora. Segundo a família, a criança apenas olhou e sorriu para a artista, sem tentar abordagem.

Pouco depois, um segurança teria se aproximado da mesa e orientado que ela não deveria “desrespeitar ou assediar” a cantora. O jogador afirmou que a situação deixou a menina assustada.

“Minha filha ficou super assustada e chorou muito”, disse. Chappell Roan lamentou o episódio e reforçou que não compactua com esse tipo de situação. “Não odeio pessoas que são fãs da minha música, não odeio crianças. Isso é loucura”, afirmou.

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