Jorge Wilstermann x Everton-CHI: onde assistir ao vivo hoje (25/05) pela Copa Sul-Americana

Jorge Wilstermann e Everton-CHI disputam nesta quarta-feira (25/05), em partida válida pela Copa Sul-Americana de 2022. A partida está programada para começar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Sausalito de Viña del Mar, no Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Jorge Wilstermann x Everton-CHI?

A partida Jorge Wilstermann x Everton-CHI pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Jorge Wilstermann x Everton-CHI chegam para o jogo?

O Jorge Wilstermann é o último colocado do Grupo D, com apenas dois pontos conquistados. Já o Everton-CHI, ocupa a segunda colocação com 8 pontos.

FICHA TÉCNICA

Jorge Wilstermann x Everton-CHI

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Sausalito de Viña del Mar, no Chile

Data/Horário: 25 de maio de 2022, 19h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Jorge Wilstermann: Luis Cárdenas; Ramiro Ballivián, Santiago Echeverría, Edson Pérez e Maximiliano Ortiz; Luis Rodriguez, Carlos Añéz, Moisés Villarroel e Serginho; Raúl Castro e Andrés Chávez. TÉCNICO: Sergio Migliaccio

Everton-CHI: De Paul; Echeverría, Barroso, Oyarzun; Valenzuela, Madrid, Reyes, Medina, Riquelme; Di Yorio e Cuevas. TÉCNICO: Francisco Meneghini

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)