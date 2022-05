Roma x Feyenoord: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (25/05) pela final da Conference League

As equipes Roma x Feyenoord entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (25/05), para disputar a final da Conference League. A partida será realizada no Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Roma x Feyenoord ao vivo?

A partida Roma x Feyenoord pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Roma x Feyenoord chegam para o jogo?

Roma fechou a fase de grupos da Liga Conferência com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 18 gols marcados e 11 gols sofridos. Depois, venceu Vitesse, Bodo Glimt e Leicester.

Já Feyenoord terminou a primeira fase com 4 vitórias, 2 empates, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas outras etapas da competição, eliminou Partizan, Slavia Praha e Olympique de Marselha.

Prováveis escalações

Roma: Rui Patricio; Ibañez, Kubulla e Mancini; Spinazolla, Zalewski, Veretout, Sérgio Oliveira; Shomurodov e Lorenzo Pellegrini; Tammy Abraham. Técnico: Mourinho.

Feyenoord: Martziano; Geertruida, Gernot Trauner, Senesi e Marcus Pedersen; Fredrik Aursnes, Kökçu; Reiss Nelson, Guus Til e Sinisterra; Cyriel Dessers. Técnico: Arne Slot.

Ficha técnica - Roma x Feyenoord

Conference League

Local: Estádio Air Albania, em Tirana, Albânia

Data/horário: 26 de maio de 2022, às 16h