Botafogo-PB x Campinense: onde assistir ao vivo hoje (25/05) pela Série C do Brasileiro

Botafogo-PB e Campinense disputam nesta quarta-feira (25/05), em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Botafogo-PB x Campinense?

A partida Botafogo-PB x Campinense pode ser assistida pelo streaming DAZN

Como Botafogo-PB x Campinense chegam para o jogo?

Na Série C, o Botafogo-PB ocupa a 3ª colocação, com 12 pontos. Já o Campinense, é o 14º colocado, com 8 pontos marcados.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-PB x Campinense

Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Data/Horário: 25 de maio de 2022, 20h

Árbitro principal: Jean Pierre Gonçalves Lima – RS

Árbitro assistente 1: Leirson Peng Martins – RS

Árbitro assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor – RS

Quarto árbitro: Tiago Ramos de Oliveira – PB

Analista de campo: Adriana Basílio — PB

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Botafogo-PB: Luis Carlos, Edvan, Jonathan, Paulo Vitor e Alessandro; Ratinho, Pablo e Nadson; Kesley, Leilson e Gustavo Coutinho. TÉCNICO: Gerson Gusmão

Campinense: Mauro Iguatu, Mascena, Michel, Cleiton e Emerson; Magno, Jeferson Lima e Dione; João Paulo, Luiz Fernando e Olávio. TÉCNICO: Ranielle Ribeiro

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)