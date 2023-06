Jorge Jesus revela sonho de jogar na Copa do Mundo e diz ainda não ter sido procurado pela CBF

Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, esteve em Portugal pela manhã desta terça-feira (13), e, em entrevista, comentou sobre o futuro após conquistar a Copa da Turquia com o time do Fenerbahçe. Com a vitória, o treinador encerra a trajetória no clube e disse que um de seus sonhos é jogar na Copa do Mundo.

Jesus afirmou já ter participado de outras competições, mas nunca Mundial. “O sonho é tentar jogar numa Copa do Mundo de seleções, mais nada (...) Foi uma temporada longa. Boa experiência. Istambul é uma cidade linda. Saí de uma equipe que me acarinhou e me amou. Vamos ver o que acontece até ao fim do mês”, disse à imprensa.

Sem treinador desde a saída de Tite após a Copa do Mundo de 2022, a CBF tem Ancelotti, técnico do Real Madrid e Jesus como principais nomes para comandar a seleção. Na ocasião, o treinador português falou sobre a possibilidade e revelou ainda não ter sido procurado pela entidade.

“Eu quis fazer com que o Fenerbahçe sentisse que não os estava trocando por qualquer coisa, mas sim por uma competição diferenciada. Três semanas e a minha vida tem de ficar decidida. Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular. Nunca falaram comigo”, completou.

Jesus iniciou a carreira como treinador no final dos 80, mas ganhou destaque apenas em 2019 com o Flamengo, quando fez história ao conquistar cinco taças para o time rubro-negro e desde então, ser considerado um dos maiores técnicos do clube.

