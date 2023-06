Arturo Vidal anuncia saída do Flamengo e abre possibilidade de retorno ao Colo-Colo

O meio-campista Arturo Vidal, jogador do Flamengo, revelou em entrevista ao jornal "La Tercera" que deixará o clube carioca ao final de seu contrato, em dezembro. Embora tenha despistado sobre seu futuro, o chileno não negou o desejo de atuar novamente pelo Colo-Colo, time de seu país natal, Chile.

"Tenho contrato até dezembro e não vou continuar no Brasil. Eu adoraria voltar [para o Colo-Colo], mas tenho que avaliar no momento", disse Vidal.

O jogador também comentou seus planos até o final de 2023, afirmando: "Quero aproveitar o restante do meu contrato, vencer os três campeonatos que ainda tenho pela frente e depois veremos". Vidal ressaltou o compromisso com o Flamengo, afirmando que seria desrespeitoso falar sobre seu próximo clube: "Tenho contrato com o Flamengo, então seria desrespeitoso com outros times falar sobre isso. Vou me manifestar quando estiver livre e então decidirei o que quero fazer".

Passagem marcada por altos e baixos

Arturo Vidal chegou ao Flamengo no início de julho de 2022 e estreou algumas semanas depois, na vitória da equipe carioca sobre o Avaí. Desde então, o chileno participou de 67 jogos com a camisa do Flamengo, alternando entre momentos como titular e como reserva.

Em fevereiro deste ano, Vidal causou polêmica ao mencionar um possível retorno ao Colo-Colo durante uma transmissão em seu canal na plataforma Twitch. Ele afirmou que o clube chileno deveria procurá-lo caso quisesse "brigar pela Libertadores". Após a repercussão negativa entre os torcedores flamenguistas, o jogador pediu desculpas e reafirmou seu compromisso com o Flamengo.

Entretanto, no mesmo dia, Vidal iniciou uma partida contra o Boavista no banco de reservas e ficou irritado ao saber que não seria escolhido por Vítor Pereira para entrar em campo. O chileno expressou sua frustração atirando a própria chuteira duas vezes, resultando em uma multa por indisciplina.

Sob o comando de Jorge Sampaoli, as polêmicas foram amenizadas, mas Vidal continua atuando mais como reserva do que como titular no Flamengo.