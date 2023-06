Flamengo bate o Racing por 2 a 1 e encaminha vaga na Libertadores

Em uma partida intensa e com características típicas da Libertadores, o Flamengo conseguiu voltar a vencer nesta quinta-feira (8), derrotando o Racing por 2 a 1 no Maracanã. Com esse resultado, o Rubro-Negro ficou mais próximo de garantir sua classificação matemática para as oitavas de final da competição, somando oito pontos no Grupo A. Para assegurar sua vaga na próxima fase, basta um empate contra o Ñublense na última rodada.

Primeiro tempo

A torcida rubro-negra proporcionou um espetáculo nas arquibancadas. Porém, em campo, o jogo foi bastante equilibrado, principalmente no início, com poucas oportunidades claras de gol. A primeira chegada perigosa do Flamengo foi protagonizada por Everton Ribeiro, que chutou à esquerda do gol defendido por Arias. O Racing, por sua vez, priorizava a defesa e jogava nos contra-ataques, mas conseguiu criar momentos de perigo. Matías Rojas assustou Matheus Cunha com um chute de fora da área.

Gradualmente, o Flamengo retomou o controle do jogo e quase marcou com Ayrton Lucas. Aos 36 minutos, no entanto, o placar foi inaugurado. Arrascaeta encontrou Gerson na área, o meio-campista cruzou para trás e Wesley chegou batendo para fazer 1 a 0.

Segundo tempo

No início da segunda etapa, o Racing encaixou um contra-ataque surpreendente para empatar o jogo. Gómez realizou um belo passe para Matías Rojas, que finalizou com precisão, de canhota, marcando um belo gol. A partida ficou mais tensa e os argentinos estiveram próximos de virar o placar, mas Matheus Cunha fez uma grande defesa após um belo chute de Gómez de longa distância. Com muitas faltas e jogadas ríspidas, o jogo ficou truncado, mas o Flamengo persistiu e conquistou o gol da vitória.

Após Pedro desperdiçar uma boa oportunidade, Pulgar fez uma boa jogada e tocou para Éverton, que caiu, mas a bola sobrou para Victor Hugo finalizar no canto e marcar o 2 a 1. Foi uma noite de destaque para os jovens talentos decisivos do Flamengo.

Ficha técnica

Flamengo 2 x 1 Racing

Data: 08/06/2023 (quinta-feira)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Moreno (RAC)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Everton Ribeiro, Gerson e De Arrascaeta; Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

RACING: Arias; Mura, Sigali, Piovi e Gabriel Rojas; Moreno, Gómez e Oroz; Matías Rojas, Reniero e Hauche. Técnico: Fernando Gago.