Marinho notifica Flamengo e pede reintegração imediata aos treinos do time

Após ser afastado das atividades com o restante do time do Flamengo, o atacante Marinho, por meio da advogada Mariju Maciel, notificou o clube por estar com as atividades suspensas desde a última semana. Nesta quarta-feira (7), a assessoria do camisa 22 publicou uma nota na qual afirma que a profissional solicitou a reintegração imediata do atleta aos treinos.

Confira a nota:

"A advogada Mariju Maciel, do atleta Marinho, notificou o Clube de Regatas do Flamengo, para que seja feita a reintegração imediata do atleta aos treinos com o elenco.

O staff do atleta entende que o clube não pode desvalorizar o patrimônio desta maneira. Portanto, o jogador cumprirá seu contrato até que seja definido o seu futuro".

Entenda o caso

Segundo publicado no último dia 29, após o treino, o clube afastou o atacante por um ato de indisciplina. Tudo teria acontecido porque Marinho se recusou a viajar para o Chile, onde o Flamengo enfrentaria o Ñublense pela Copa Libertadores.

Em seguida, o jogador se defendeu e declarou que estava sentindo dores musculares, o que tornava inviável a participação dele no próximo jogo. Como o jogador não cumpriu as ordens da comissão técnica, foi punido com o afastamento por tempo indeterminado nas atividades do elenco.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)