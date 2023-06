Volante do Flamengo, Thiago Maia é vítima de golpe de R$4,3 milhões ao tentar comprar carro de luxo

Um dos principais jogadores do Flamengo atualmente, o volante Thiago Maia foi vítima de um golpe ao tentar comprar um carro de luxo. O jogador teria tentado adquirir uma Mercedes Benz através de uma revendedora, mas não conseguiu retirar o veículo e estima-se que seu prejuízo tenha sido superior a R$4 milhões.

Informações do portal Extra indicam que Thiago Maia teria pagado a Mercedes com um financiamento de R$1,7 milhões e outros dois carros: uma Dodge Challenger e uma BMW X6.

Entretanto, ao tentar retirar a sua nova aquisição, descobriu que o carro havia sofrido uma restrição de penhora e circulação. Segundo a assessoria do jogador, Maia ainda teria tentado cancelar a compra, mas os donos adiaram a resposta até o momento em que fecharam o estabelecimento.

O jogador também não recebe respostas de seus e-mails e telefonemas e deve entrar na Justiça contra a revendedora.

Thiago Maia no Flamengo

A segunda passagem do volante pelo Flamengo teve início em 2022, quando o atleta saiu do Lille, da França. Este ano, jogou mais de 30 partidas com a camisa rubro-negra, sendo considerado titular absoluto sob o comando de Sampaoli. O jogador tem 26 anos e é natural de Boa Vista, em Roraima.

O jogador fez parte da seleção brasileira campeã olímpica em 2016 e tem seis títulos vestindo a camisa do Flamengo, sendo um Brasileirão, uma Libertadores e uma Copa do Brasil.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)