Jogador do Manchester City revela amor pelo Brasil e avisa: 'minha comida favorita é açaí'

Não é só o paraense que dá valor em degustar o açaí. Mundo à fora, a bebida, que é refeição no Pará, é servida de várias formas. E é justamente o frunto abundante em solo papa-chibé que mantém as raízes brasileiras do jogador Matheus Nunes, nascido no Brasil e naturalizado português, que atualmente defende o Manchester City.

Em entrevista para a jornalista Natalie Gedra, do podcast 'Correspondentes Premier', Matheus revelou que, apesar de defender Portugal e se naturalizar no país, o açaí faz dele ainda muito brasileiro.

"Eu amo o Brasil. A minha comida favorita é o açaí, por isso nunca vou perder minhas raízes (risada). Amo tanto quanto amo Lisboa. Vivi metade da minha vida em cada país. Sempre digo que sou brasileiro e português, nunca só português, apesar do sotaque", disse.

Matheus Nunes nasceu no Rio de Janeiro e foi cedo para Portugal. Por lá, jogou no Sporting e chegou à Premier League pelo Wolverhamton, antes de se transferir para o clube de Manchester por 60 milhões de libras, o equivalente a R$ 372 milhões.