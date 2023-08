Tipicamente paraense, açaí vira café da manhã na Europa; entenda

Além do Pará, o açaí pode estar virando um prato típico também entre os europeus. Desde seu crescimento na Europa, o açaí conquistou paladares e se tornou uma opção popular para o café da manhã, especialmente na Espanha. Com o aumento das vendas do produto exportado do Brasil, cada vez mais estabelecimentos estão comercializando a fruta.

Em lugares como a cidade de Jerez de la Frontera, na Espanha, as opções de café da manhã agora incluem tigelas de açaí, ao lado de itens tradicionais como café, torradas e pastéis. Além do sabor, a cor roxa da fruta também chamou a atenção e já é uma das favoritas entre os influenciadores para compartilhar nas redes sociais.

Crescimento das vendas

As vendas do açaí na Espanha tiveram um aumento de mais de 20% desde 2016, atingindo 50% em 2021 e 2022. Esse crescimento começou com cafeterias e lojas especializadas, que comercializam açaí com coberturas, banana, granola, leite em pó, chocolate, coco ralado, manteiga de amendoim e outros ingredientes.

Os preços das tigelas variam de acordo com o tamanho e as opções escolhidas. Em Madrid, uma tigela de açaí pode custar até 5,90 euros (cerca de R$ 31). As informações são do OGlobo.

Uma fruta fitness

A popularização da fruta amazônica na Espanha pode ter relação com o interesse crescente em estilos de vida saudáveis. O açaí atraiu os adeptos de uma vida mais fitness por suas propriedades nutricionais que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), contém proteínas, antioxidantes, cálcio, ferro e vitaminas B1, ômega 6 e ômega 9.

Nos mercados, é comum que tenha a polpa congelada misturada ao guaraná. Ao contrário do típico açaí paraense, essa combinação serve para dar uma energia extra, muito consumida nos pré-treinos e mais um motivo para ter conquistado o corações europeus.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)