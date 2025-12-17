Jogador de basquete que estava a caminho de treino morre atropelado por trem em alta velocidade O trem transportava mais de 100 pessoas no momento do acidente Victoria Rodrigues 17.12.25 10h16 O jogador Nicolas Pérez defendia o CB Octavus de Utebo, clube de basquete da região de Zaragoza, na Espanha. (Foto: Reprodução) O jogador de basquete Nicolas Ramírez Pérez, de 22 anos, foi atropelado por um trem que estava em alta velocidade em uma estação rural próxima a Zaragoza, localizada no norte da Espanha. Após ser atingido pela locomotiva, o atleta chegou a ser socorrido, foi levado em estado grave para o hospital, mas infelizmente não conseguiu sobreviver aos diversos ferimentos pelo corpo e morreu no local. De acordo com informações do jornal inglês The Sun, a única certeza que se tem sobre o dia do atropelamento é que o trem transportava mais de 100 passageiros e que Pérez estava indo para o treino no momento do acidente. As outras circunstâncias do caso ainda estão sendo devidamente apuradas na investigação. VEJA MAIS Imagens fortes! Trem atinge carro que passava pelos trilhos e deixa homem ferido Segundo a Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal, o carro teria desrespeitado a sinalização do local Passageiro cai em vão entre porta do trem e a plataforma de estação em SP Segundo empresa, homem teve um mal súbito, se desequilibrou ao desembarcar do trem e caiu Homem morre eletrocutado após subir em teto de trem A SSP afirma que o trem estava parado na estação Estudantes quando o homem subiu no teto Pronunciamentos de clubes e federações O CB Octavus de Utebo, clube de basquete da região de Zaragoza que o atleta participava, anunciou o cancelamento da maioria das atividades de treino e a suspensão de todas as partidas do campeonato atual. “Em virtude da grande perda sofrida e como forma de respeito pelo trágico acontecimento, todos os jogos agendados para este fim de semana foram suspensos", disse em tom de luto. Além do clube que Nicolas defendia em vida, a Federação Regional de Basquetebol de Aragão também se manifestou sobre a morte do jovem jogador de basquete. "Enviamos nossas mais profundas condolências à família, amigos e companheiros de Nicolas Ramírez Pérez", escreveu em nota oficial divulgada pela instituição. O Octavus Basketball Club lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos próximos de Pérez. "Em nome de toda a família que forma o clube, expressamos nosso apoio e as mais profundas condolências aos familiares e amigos de Nico. Ele sempre fará parte deste clube", finalizou o clube. (*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave trem acidente jogador de basquete atropelamento morte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46