Jogador de basquete que estava a caminho de treino morre atropelado por trem em alta velocidade

O jogador de basquete Nicolas Ramírez Pérez, de 22 anos, foi atropelado por um trem que estava em alta velocidade em uma estação rural próxima a Zaragoza, localizada no norte da Espanha. Após ser atingido pela locomotiva, o atleta chegou a ser socorrido, foi levado em estado grave para o hospital, mas infelizmente não conseguiu sobreviver aos diversos ferimentos pelo corpo e morreu no local.

De acordo com informações do jornal inglês The Sun, a única certeza que se tem sobre o dia do atropelamento é que o trem transportava mais de 100 passageiros e que Pérez estava indo para o treino no momento do acidente. As outras circunstâncias do caso ainda estão sendo devidamente apuradas na investigação.

VEJA MAIS

Pronunciamentos de clubes e federações

O CB Octavus de Utebo, clube de basquete da região de Zaragoza que o atleta participava, anunciou o cancelamento da maioria das atividades de treino e a suspensão de todas as partidas do campeonato atual. “Em virtude da grande perda sofrida e como forma de respeito pelo trágico acontecimento, todos os jogos agendados para este fim de semana foram suspensos", disse em tom de luto.

Além do clube que Nicolas defendia em vida, a Federação Regional de Basquetebol de Aragão também se manifestou sobre a morte do jovem jogador de basquete. "Enviamos nossas mais profundas condolências à família, amigos e companheiros de Nicolas Ramírez Pérez", escreveu em nota oficial divulgada pela instituição.

O Octavus Basketball Club lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos próximos de Pérez. "Em nome de toda a família que forma o clube, expressamos nosso apoio e as mais profundas condolências aos familiares e amigos de Nico. Ele sempre fará parte deste clube", finalizou o clube.

(*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)