O Liberal chevron right Variedades chevron right

Imagens fortes! Trem atinge carro que passava pelos trilhos e deixa homem ferido

Segundo a Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal, o carro teria desrespeitado a sinalização do local

Victoria Rodrigues
fonte

O motorista do carro teve apenas ferimentos moderados. (Foto: Reprodução/ TV Rio Sul)

Uma colisão entre um carro e um trem foi registrada na tarde desta terça-feira (21), em Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro (RJ). O acidente ocorreu quando um motorista estava tentando atravessar os trilhos e acabou sendo atingido pela locomotiva, o que deixou o homem ferido e o automóvel bastante danificado.

Nas imagens, é possível ver algumas pessoas tentando resgatar o motorista que estava, aparentemente, preso às ferragens. Segundo a Prefeitura de Paraíba do Sul, após o acidente, a vítima foi encaminhada imediatamente para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, que fica localizado em Três Rios.

Pronunciamento da empresa ferroviária

Em nota oficial, a empresa ferroviária se pronunciou sobre o caso. “A MRS Logística lamenta profundamente o ocorrido nesta tarde em Paraíba do Sul (RJ). Um veículo atravessou a passagem em nível após desrespeitar a sinalização (cancela automática, que já estava acionada quando o motorista avançou). Como um trem não freia como um carro, infelizmente não foi possível evitar o acidente”, escreveu.

“A MRS reforça que é essencial respeitar sempre a sinalização e os avisos sonoros nas passagens em nível, garantindo a segurança de todos. Aproveitamos para lembrar que o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que deixar de parar o veículo antes de transpor a linha férrea é uma infração gravíssima e o condutor está, inclusive, sujeito à multa”, complementou a empresa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

