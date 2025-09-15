Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Linha 4-Amarela volta a operar normalmente após ViaQuatro consertar equipamento

Estadão Conteúdo

A Linha 4-Amarela volta a operar normalmente nesta segunda-feira, 15, uma semana após um descarrilamento de trem. O incidente registrado na terça-feira passada, dia 9, causou transtornos aos passageiros em razão do funcionamento parcial da linha.

A ViaQuatro disse que a Linha 4-Amarela restabeleceu a operação em duas vias e opera normalmente em toda a sua extensão, com trens circulando em intervalos regulares entre as estações Vila Sônia - Prof. Elisabeth Tenreiro e Luz.

Desde quinta-feira, 11, segundo a concessionária, equipes de engenharia e manutenção da concessionária, em conjunto com especialistas do sistema de sinalização (fornecedor), atuaram de forma intensiva para restabelecer integralmente a operação da linha.

"Após uma série de intervenções e testes, foi possível retomar a operação plena da linha com segurança e confiabilidade para os passageiros", disse a ViaQuatro.

As equipes inicialmente encontraram danos nos componentes do sistema de sinalização, que precisavam ser substituídos devido à programação específica para cada trecho.

"No entanto, durante os trabalhos, as equipes conseguiram recuperar a programação automatizada do trecho afetado, permitindo a reativação do sistema com desempenho dentro dos padrões de qualidade e segurança", disse a concessionária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Metrô

Linha 4-Amarela

Trem

descarrilamento

recuperação
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda