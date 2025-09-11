Descarrilamento na Linha 4-Amarela: trens têm funcionamento parcial pelo terceiro dia

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo funciona na manhã desta quinta-feira, 11, por uma única via entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi com maiores intervalos entre os trens.

Desde o descarrilamento de parte de um trem da Linha 4-Amarela na manhã de terça-feira, 9, a operação está parcial em razão de trabalhos sendo realizados para consertos dos trilhos afetados. Na quarta-feira, 10, eram longas as filas nas catracas e também nas plataformas das estações.

Segundo a concessionária ViaQuatro, apesar de a operação permanecer em via singela no trecho entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, não há restrição de velocidade.

"Nos horários de pico, os intervalos entre os trens no trecho Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi ficarão em aproximadamente 5 minutos e, no restante da linha, entre São Paulo - Morumbi e Luz, intervalos de aproximadamente 2 minutos e meio", afirma a concessionária.

Alternativas

Aos passageiros prejudicados pela interrupção do serviço, a ViaQuatro publicou orientações nas suas redes sociais de como as pessoas devem "seguir viagem":

- Linha 1-Azul e 11-Coral: Conexão em Luz - Linha 2-Verde: Conexão em Paulista - Linha 3-Vermelha: Conexão em República - Linha 5-Lilás: Conexão em Santo Amaro ou Santa Cruz - Linha 9-Esmeralda: Conexão em Pinheiros ou Santo Amaro

De acordo com a ViaQuatro, para diminuir o impacto aos passageiros no horário de pico, ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência (Paese) apoiam o deslocamento entre Taboão da Serra e São Paulo-Morumbi, com parada na estação Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro.

O serviço de ônibus da concessionária, que atende o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, também permanece estendido até a Estação São Paulo-Morumbi.

"As equipes de manutenção continuam 100% dedicadas em restabelecer a operação nas duas vias o mais breve possível, assim como o time de atendimento segue à disposição para orientar e auxiliar os clientes no que for necessário", afirma a concessionária. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.