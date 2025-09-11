Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Descarrilamento na Linha 4-Amarela: trens têm funcionamento parcial pelo terceiro dia

Estadão Conteúdo

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo funciona na manhã desta quinta-feira, 11, por uma única via entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi com maiores intervalos entre os trens.

Desde o descarrilamento de parte de um trem da Linha 4-Amarela na manhã de terça-feira, 9, a operação está parcial em razão de trabalhos sendo realizados para consertos dos trilhos afetados. Na quarta-feira, 10, eram longas as filas nas catracas e também nas plataformas das estações.

Segundo a concessionária ViaQuatro, apesar de a operação permanecer em via singela no trecho entre as estações Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi, não há restrição de velocidade.

"Nos horários de pico, os intervalos entre os trens no trecho Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi ficarão em aproximadamente 5 minutos e, no restante da linha, entre São Paulo - Morumbi e Luz, intervalos de aproximadamente 2 minutos e meio", afirma a concessionária.

Alternativas

Aos passageiros prejudicados pela interrupção do serviço, a ViaQuatro publicou orientações nas suas redes sociais de como as pessoas devem "seguir viagem":

- Linha 1-Azul e 11-Coral: Conexão em Luz - Linha 2-Verde: Conexão em Paulista - Linha 3-Vermelha: Conexão em República - Linha 5-Lilás: Conexão em Santo Amaro ou Santa Cruz - Linha 9-Esmeralda: Conexão em Pinheiros ou Santo Amaro

De acordo com a ViaQuatro, para diminuir o impacto aos passageiros no horário de pico, ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência (Paese) apoiam o deslocamento entre Taboão da Serra e São Paulo-Morumbi, com parada na estação Vila Sônia - Profª Elisabeth Tenreiro.

O serviço de ônibus da concessionária, que atende o trecho entre o Terminal Vila Sônia e Taboão da Serra, também permanece estendido até a Estação São Paulo-Morumbi.

"As equipes de manutenção continuam 100% dedicadas em restabelecer a operação nas duas vias o mais breve possível, assim como o time de atendimento segue à disposição para orientar e auxiliar os clientes no que for necessário", afirma a concessionária. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Metrô

Linha 4-Amarela

Trem

descarrilamento
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda