Passageiro cai em vão entre porta do trem e a plataforma de estação em SP

Um passageiro caiu no vão entre trem e plataforma da estação Presidente Altino, da Linha 8-Diamante, em São Paulo, por volta das 18h30 desta segunda-feira, 16. De acordo com a concessionária da linha, Viamobilidade, ele teve um mal súbito, se desequilibrou ao desembarcar do trem e por isso caiu no vão.

Ainda com o trem parado na estação, um segundo passageiro desceu para tentar ajudar o primeiro. Em seguida, agentes da concessionária foram acionados e realizaram resgate em segurança de ambos. "A equipe prestou atendimento aos dois e o cliente que passou mal se recusou ser encaminhado ao hospital", diz a Viamobilidade.

"A Viamobilidade reforça seu compromisso com a segurança e integridade dos passageiros e orienta que, caso precisem de ajuda, não acessem a via e utilizem os intercomunicadores presentes nos trens, bem como solicitem auxílio dos agentes nas estações", afirma a concessionária.

O horário era de pico de número de passageiros no sistema metroferroviário paulista e, diferente das linhas de metrô, as de trem historicamente possuem um vão maior entre trem e plataforma.

A reportagem questionou a Viamobilidade sobre o tamanho do vão na estação Presidente Altino e possíveis medidas a serem tomadas para reduzir o risco de acidentes, mas ainda não recebeu resposta sobre isso.