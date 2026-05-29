João Fonseca vai enfrentar o norueguês Casper Ruud nas oitavas de final em Roland Garros Com a vitória de Fonseca sobre Djokovic, Roland Garros terá um campeão inédito neste ano, pois Carlos Alcaraz, atual vencedor, ficou fora da disputa por lesão. Estadão Conteúdo 29.05.26 19h16 João Fonseca já sabe quem será seu adversário nas oitavas de final em Roland Garros. Depois de derrotar Novak Djokovic de virada por 3 sets a 2 nesta sexta-feira, 29, o brasileiro irá enfrentar o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, na sequência do Grand Slam. O duelo entre os tenistas será disputado no próximo domingo, 31, ainda sem horário definido. Esta será a primeira vez que eles se enfrentam. Horas depois da vitória do brasileiro contra o sérvio, Casper Ruud e o americano Tommy Paul protagonizaram outra partida emocionante no saibro de Paris. Em um jogo de cinco sets, o norueguês superou o adversário por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/7(4/7), 6/4, 7/6 (7/4) e 7/5, e garantiu vaga nas oitavas. VEJA MAIS João Fonseca é o segundo jogador da história a virar sobre Djokovic após um 2-0 Jovem tenista brasileiro repete feito raro contra sérvio e entra para um seleto grupo de atletas no Grand Slam Djokovic reconhece que João Fonseca mereceu vencer: 'Hoje vimos motivo de tanto hype sobre ele' Acostumado a fazer vítimas em Grand Slans, no qual é o maior campeão, Djokovic acabou superado após ter tranquilos 2 a 0 'Brilhante' e 'épico': imprensa internacional enaltece João Fonseca após vitória sobre Djokovic O triunfo de Fonseca tem um significado especial diante de seu ídolo no esporte Um dos cabeças de chave do Grand Slam, Fonseca estreou na primeira rodada com vitória tranquila sobre o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Na segunda rodada, ele derrotou o croata Dino Prizmic por 3 sets a 2, em uma grande virada. Em seguida, venceu a lenda Novak Djokovic também por 3 sets a 2, depois de sair perdendo por 2 sets a 0. Já Casper Ruud, outro cabeça de chave, derrotou Roman Safiullin na estreia por 3 sets a 2. Na sequência, venceu com sobras o sérvio Hamad Mededovic por 3 sets a 0 e agora triunfou sobre Tommy Paul em duelo dramático. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros JOão Fonseca Casper Ruud adversário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58