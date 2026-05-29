Djokovic reconhece que João Fonseca mereceu vencer: 'Hoje vimos motivo de tanto hype sobre ele' Acostumado a fazer vítimas em Grand Slans, no qual é o maior campeão, Djokovic acabou superado após ter tranquilos 2 a 0 Estadão Conteúdo 29.05.26 17h36 Djokovic (Instagram @djokernole) Novak Djokovic perdeu pela segunda vez na vitoriosa carreira após abrir 2 a 0 em uma partida - levou a virada em 2010, também em Roland Garros, de Jurgen Melzer. A derrota sofrida diante de João Fonseca na terceira rodada do Grand Slam francês durou quase cinco horas (4h53) e, segundo o sérvio, foi merecida. O ex-número 1 do mundo não buscou desculpas para o resultado e resolveu engrandecer o talentoso brasileiro de apenas 19 anos. Acostumado a fazer vítimas em Grand Slans, no qual é o maior campeão, Djokovic acabou superado após ter tranquilos 2 a 0 e não desmereceu o rival, a quem já brincou que treinará no futuro. Ainda na quadra, deu um abraço caloroso em João Fonseca e lhe dedicou algumas palavras de parabéns. "Claro que o parabenizei. Disse que ele mereceu vencer, que jogou uma partida incrível e deve se orgulhar de si mesmo. E desejei-lhe boa sorte pelo resto do torneio", revelou Djokovic sobre o papo descontraído na rede. "O tipo de nível de tênis que vimos ele jogar criou muito hype em torno dele. Todos nós vimos hoje por que há hype em torno dele. O nível foi incrível", destacou o sérvio, garantindo que todo elogio ao brasileiro é mais do que merecido. Com a eliminação de Novak Djokovic, aliada à ausência de Carlos Alcaraz e a também queda precoce de Jannik Sinner, Roland Garros registrará daqui uma semana um campeão inédito. E João Fonseca tentará acabar com o jejum brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Novak Djokovic João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58