Djokovic reconhece que João Fonseca mereceu vencer: 'Hoje vimos motivo de tanto hype sobre ele'

Novak Djokovic perdeu pela segunda vez na vitoriosa carreira após abrir 2 a 0 em uma partida - levou a virada em 2010, também em Roland Garros, de Jurgen Melzer. A derrota sofrida diante de João Fonseca na terceira rodada do Grand Slam francês durou quase cinco horas (4h53) e, segundo o sérvio, foi merecida. O ex-número 1 do mundo não buscou desculpas para o resultado e resolveu engrandecer o talentoso brasileiro de apenas 19 anos.

Acostumado a fazer vítimas em Grand Slans, no qual é o maior campeão, Djokovic acabou superado após ter tranquilos 2 a 0 e não desmereceu o rival, a quem já brincou que treinará no futuro. Ainda na quadra, deu um abraço caloroso em João Fonseca e lhe dedicou algumas palavras de parabéns.

"Claro que o parabenizei. Disse que ele mereceu vencer, que jogou uma partida incrível e deve se orgulhar de si mesmo. E desejei-lhe boa sorte pelo resto do torneio", revelou Djokovic sobre o papo descontraído na rede.

"O tipo de nível de tênis que vimos ele jogar criou muito hype em torno dele. Todos nós vimos hoje por que há hype em torno dele. O nível foi incrível", destacou o sérvio, garantindo que todo elogio ao brasileiro é mais do que merecido.

Com a eliminação de Novak Djokovic, aliada à ausência de Carlos Alcaraz e a também queda precoce de Jannik Sinner, Roland Garros registrará daqui uma semana um campeão inédito. E João Fonseca tentará acabar com o jejum brasileiro.