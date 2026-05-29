João Fonseca é o segundo jogador da história a virar sobre Djokovic após um 2-0 Jovem tenista brasileiro repete feito raro contra sérvio e entra para um seleto grupo de atletas no Grand Slam O Liberal com informações da AE 29.05.26 17h47 João Fonseca (Reprodução / Instagram @rollandgarros) O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, alcançou um feito histórico nesta sexta-feira ao vencer Novak Djokovic de virada, por 3 sets a 2, na terceira fase de Roland Garros. A partida, que durou quase cinco horas, consolida a jovem promessa no cenário do tênis mundial. A vitória de Fonseca é ainda mais notável por ele integrar um seleto grupo de tenistas. Apenas o carioca e o austríaco Jurgen Melzer, ex-número 8 do mundo, foram capazes de reverter um placar de 2 sets a 0 contra Djokovic em Grand Slams. Reversão rara contra Djokovic O feito de Melzer ocorreu em 2010, nas quartas de final, com parciais de 3/6, 2/6, 6/2, 7/6 (3) e 6/4. Djokovic já havia aberto 2 a 0 de vantagem em 210 oportunidades em torneios Majors; em todas, exceto nessas duas, saiu vitorioso. Primeiro brasileiro a vencer em chaves principais Com este resultado, Fonseca se consagra como o primeiro brasileiro a vencer Novak Djokovic em chaves principais de torneios. Embora o sérvio já tenha sido derrotado por um tenista do Brasil anteriormente, essa vitória ocorreu em um contexto diferente. O jundiaiense Júlio Silva superou Djokovic em 2004, quando o sérvio tinha apenas 17 anos. A partida foi válida por um quali do Challenger de Reggio Emilia, na Itália, e não por uma chave principal. Outras vitórias de Djokovic contra brasileiros Desde 2004, Djokovic enfrentou tenistas brasileiros em 11 ocasiões em chaves principais, vencendo todas elas antes do confronto com Fonseca. Entre os atletas superados pelo sérvio estão: Francisco da Costa (semifinal do Challenger de Budapeste, 2004); Ricardo Mello (primeira rodada do ATP de Lyon, 2005); João Souza, o Feijão (US Open, 2015); Rogério Dutra Silva (duas vezes no US Open, 2012 e 2018). Thomaz Bellucci e os duelos com Djokovic O tenista brasileiro que mais vezes enfrentou Djokovic foi Thomaz Bellucci, com um retrospecto de seis derrotas entre 2010 e 2015. Um dos confrontos mais marcantes ocorreu nas semifinais do Masters 1000 de Madri, em 2011. Naquela ocasião, Bellucci chegou a vencer o primeiro set, mas acabou sofrendo a virada, em um resultado que marcou a trajetória do tênis brasileiro. João Fonseca quebra marca de Bellucci em Grand Slams Com sua performance em Roland Garros, João Fonseca também superou uma marca mantida por Thomaz Bellucci por 16 anos. Bellucci era o último brasileiro a ter disputado as oitavas de final de um Grand Slam. A marca de Bellucci foi estabelecida em Roland Garros, onde ele alcançou as oitavas de final antes de ser eliminado por Rafael Nadal por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros João Fonseca tabus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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