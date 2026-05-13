Jacuipense x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Jacuipense e Palmeiras jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 13.05.26 20h30 Jacuipense x Palmeiras disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Jacuipense x Palmeiras ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e abriu ampla vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim avançará no torneio. O Jacuipense precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Caso devolva a desvantagem de três gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Palmeiras chega como líder do Campeonato Brasileiro e do Grupo F da Libertadores, embora tenha vencido apenas uma de suas últimas quatro partidas. Já o Jacuipense vem de vitória sobre o CSE pela Série D e tenta uma classificação histórica diante do atual campeão brasileiro. VEJA MAIS Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Mirassol e Bragantino jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. Jacuipense x Palmeiras: prováveis escalações Jacuipense: Marcelo; Weverton, Jhones e Raylon; David, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente; Thiaguinho Oliveira, Pedro Henrique e Thiaguinho. Técnico: Rodrigo Ribeiro. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Allan e Maurício; Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. Arbitragem de Jacuipense x Palmeiras Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS) VAR: Heber Roberto Lopes (SC) FICHA TÉCNICA Jacuipense x Palmeiras Copa do Brasil Local: Estádio do Café, em Londrina (PR) Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jacuipense Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14