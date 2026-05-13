Jacuipense x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Jacuipense x Palmeiras disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Jacuipense x Palmeiras ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e abriu ampla vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Verdão pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim avançará no torneio.

O Jacuipense precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Caso devolva a desvantagem de três gols, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Palmeiras chega como líder do Campeonato Brasileiro e do Grupo F da Libertadores, embora tenha vencido apenas uma de suas últimas quatro partidas. Já o Jacuipense vem de vitória sobre o CSE pela Série D e tenta uma classificação histórica diante do atual campeão brasileiro.

VEJA MAIS

Jacuipense x Palmeiras: prováveis escalações

Jacuipense: Marcelo; Weverton, Jhones e Raylon; David, Thiago, Vinícius Amaral e Vicente; Thiaguinho Oliveira, Pedro Henrique e Thiaguinho. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Allan e Maurício; Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem de Jacuipense x Palmeiras

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

FICHA TÉCNICA

Jacuipense x Palmeiras

Copa do Brasil

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 21h30