Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Mirassol x Bragantino disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Bragantino ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, Bragantino e Mirassol empataram por 1 a 1 no Estádio Cícero de Souza Marques. Com isso, quem vencer no duelo de volta garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Mirassol aposta na força do Maião para buscar a classificação diante de sua torcida. Já o Bragantino chega com um elenco experiente e tenta aproveitar sua consistência em jogos decisivos para avançar no torneio.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Mirassol vem de empate por 1 a 1 com a Chapecoense e ocupa a 18ª colocação. O Bragantino, por sua vez, perdeu para o Santos por 2 a 0 e aparece na sétima posição da tabela.

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Mirassol x Bragantino: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado e Victor Luís; Denílson, Aldo Filho e Eduardo; Alesson e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.

Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Marcelinho; Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem de Mirassol x Bragantino

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Bragantino

Copa do Brasil

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 20h30