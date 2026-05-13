Mirassol x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Mirassol e Bragantino jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 13.05.26 19h30 Mirassol e Bragantino jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (X/ @LibertadoresBR) Mirassol x Bragantino disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mirassol x Bragantino ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, Bragantino e Mirassol empataram por 1 a 1 no Estádio Cícero de Souza Marques. Com isso, quem vencer no duelo de volta garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Mirassol aposta na força do Maião para buscar a classificação diante de sua torcida. Já o Bragantino chega com um elenco experiente e tenta aproveitar sua consistência em jogos decisivos para avançar no torneio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Mirassol vem de empate por 1 a 1 com a Chapecoense e ocupa a 18ª colocação. O Bragantino, por sua vez, perdeu para o Santos por 2 a 0 e aparece na sétima posição da tabela. VEJA MAIS Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém Mirassol x Bragantino: prováveis escalações Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado e Victor Luís; Denílson, Aldo Filho e Eduardo; Alesson e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes. Bragantino: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Marcelinho; Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. Arbitragem de Mirassol x Bragantino Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR) FICHA TÉCNICA Mirassol x Bragantino Copa do Brasil Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mirassol bragantino copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 jogou muito Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43