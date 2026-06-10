Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Isaquias Queiroz visita a Ilha do Combu e inspira atletas paraenses

Campeão olímpico da canoagem foi recebido por Nanda Baniwa, atleta de Va’a, que celebrou o encontro com uma de suas maiores referências no esporte

O Liberal
fonte

Isaquias é considerado uma das maiores referências do esporte brasileiro. (Reprodução / @nanda_baniwa)

Um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, o canoísta Isaquias Queiroz esteve recentemente em Belém e visitou a Ilha do Combu, onde foi recebido pela atleta de Va’a Nanda Baniwa. O encontro reuniu duas trajetórias ligadas às águas e ao esporte, em um momento marcado por troca de experiências e admiração.

Dono de cinco medalhas olímpicas e campeão olímpico da canoagem, Isaquias é considerado uma das maiores referências do esporte brasileiro. Sua trajetória de superação, iniciada no interior da Bahia, o transformou em um dos atletas mais vitoriosos da história do país.

Para Nanda, indígena do povo Baniwa, nascida na região do Rio Negro, no Amazonas, e atualmente atleta da equipe Rio e Mar Va’a, a visita teve um significado especial. Em publicação nas redes sociais, ela descreveu o encontro como a realização de um sonho.

"Conhecer de perto, receber em nossa casa e até mesmo ensinar, nem que seja uma pequena manobra, para alguém que há muito tempo é uma das minhas maiores fontes de inspiração foi algo incrível", escreveu.

A atleta também destacou a identificação com a trajetória do campeão olímpico, ressaltando a dedicação e a perseverança que marcaram sua carreira.

"Como alguém que também segue correndo atrás dos seus objetivos todos os dias, foi uma honra conhecer de perto essa pessoa que eu já admirava tanto e que, depois desse encontro, passei a admirar ainda mais", afirmou.

VEJA MAIS

image Isaquias avança à final da etapa de Brandenburg da Copa do Mundo no C1 1000m
Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz já se prepara para Los Angeles-2028

image Isaquias Queiroz ganha ouro na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de canoagem velocidade

image Isaquias fica fora do pódio em etapa da Copa do Mundo de Canoagem; Filipe Vieira termina em 5º
Após a prova, o brasileiro explicou que o resultado não era prioridade neste momento da temporada

Segundo Nanda, ouvir Isaquias falar sobre sua relação com a água, o esporte e os desafios enfrentados ao longo da carreira serviu como combustível para continuar perseguindo seus próprios objetivos.

"São momentos que renovam nossa motivação e nos lembram por que começamos", destacou.

A visita também foi celebrada pela equipe Rio e Mar Va’a, que participou da recepção ao atleta na Ilha do Combu. Para Nanda, o encontro representa o resultado de anos de trabalho e dedicação de atletas, apoiadores e parceiros envolvidos no desenvolvimento da modalidade na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

canoagem

isaquias queiroz

nanda baniwa

equipe rio e mar va’a

esporte paraense

jornal amazônia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027

Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo.

10.06.26 15h17

Carlos Ferreira

O milionário e o glorioso do Pará

10.06.26 14h41

FUTEBOL

Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira

Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde

10.06.26 12h21

Futebol

Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF

Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro

10.06.26 10h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027

Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo.

10.06.26 15h17

Futebol

Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF

Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro

10.06.26 10h54

PREPARATÓRIO

Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso

Portugal e Nigéria fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026; veja as formações e onde assistir ao vivo

10.06.26 15h45

ESPIA SÓ!

Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo!

'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém

08.06.26 17h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda