Isaquias Queiroz visita a Ilha do Combu e inspira atletas paraenses

Um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, o canoísta Isaquias Queiroz esteve recentemente em Belém e visitou a Ilha do Combu, onde foi recebido pela atleta de Va’a Nanda Baniwa. O encontro reuniu duas trajetórias ligadas às águas e ao esporte, em um momento marcado por troca de experiências e admiração.

Dono de cinco medalhas olímpicas e campeão olímpico da canoagem, Isaquias é considerado uma das maiores referências do esporte brasileiro. Sua trajetória de superação, iniciada no interior da Bahia, o transformou em um dos atletas mais vitoriosos da história do país.

Para Nanda, indígena do povo Baniwa, nascida na região do Rio Negro, no Amazonas, e atualmente atleta da equipe Rio e Mar Va’a, a visita teve um significado especial. Em publicação nas redes sociais, ela descreveu o encontro como a realização de um sonho.

"Conhecer de perto, receber em nossa casa e até mesmo ensinar, nem que seja uma pequena manobra, para alguém que há muito tempo é uma das minhas maiores fontes de inspiração foi algo incrível", escreveu.

A atleta também destacou a identificação com a trajetória do campeão olímpico, ressaltando a dedicação e a perseverança que marcaram sua carreira.

"Como alguém que também segue correndo atrás dos seus objetivos todos os dias, foi uma honra conhecer de perto essa pessoa que eu já admirava tanto e que, depois desse encontro, passei a admirar ainda mais", afirmou.

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Segundo Nanda, ouvir Isaquias falar sobre sua relação com a água, o esporte e os desafios enfrentados ao longo da carreira serviu como combustível para continuar perseguindo seus próprios objetivos.

"São momentos que renovam nossa motivação e nos lembram por que começamos", destacou.

A visita também foi celebrada pela equipe Rio e Mar Va’a, que participou da recepção ao atleta na Ilha do Combu. Para Nanda, o encontro representa o resultado de anos de trabalho e dedicação de atletas, apoiadores e parceiros envolvidos no desenvolvimento da modalidade na região.