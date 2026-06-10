Isaquias Queiroz visita a Ilha do Combu e inspira atletas paraenses Campeão olímpico da canoagem foi recebido por Nanda Baniwa, atleta de Va’a, que celebrou o encontro com uma de suas maiores referências no esporte O Liberal 10.06.26 20h23 Isaquias é considerado uma das maiores referências do esporte brasileiro. (Reprodução / @nanda_baniwa) Um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, o canoísta Isaquias Queiroz esteve recentemente em Belém e visitou a Ilha do Combu, onde foi recebido pela atleta de Va’a Nanda Baniwa. O encontro reuniu duas trajetórias ligadas às águas e ao esporte, em um momento marcado por troca de experiências e admiração. Dono de cinco medalhas olímpicas e campeão olímpico da canoagem, Isaquias é considerado uma das maiores referências do esporte brasileiro. Sua trajetória de superação, iniciada no interior da Bahia, o transformou em um dos atletas mais vitoriosos da história do país. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Para Nanda, indígena do povo Baniwa, nascida na região do Rio Negro, no Amazonas, e atualmente atleta da equipe Rio e Mar Va’a, a visita teve um significado especial. Em publicação nas redes sociais, ela descreveu o encontro como a realização de um sonho. "Conhecer de perto, receber em nossa casa e até mesmo ensinar, nem que seja uma pequena manobra, para alguém que há muito tempo é uma das minhas maiores fontes de inspiração foi algo incrível", escreveu. A atleta também destacou a identificação com a trajetória do campeão olímpico, ressaltando a dedicação e a perseverança que marcaram sua carreira. "Como alguém que também segue correndo atrás dos seus objetivos todos os dias, foi uma honra conhecer de perto essa pessoa que eu já admirava tanto e que, depois desse encontro, passei a admirar ainda mais", afirmou. VEJA MAIS Isaquias avança à final da etapa de Brandenburg da Copa do Mundo no C1 1000m Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz já se prepara para Los Angeles-2028 Isaquias Queiroz ganha ouro na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de canoagem velocidade Isaquias fica fora do pódio em etapa da Copa do Mundo de Canoagem; Filipe Vieira termina em 5º Após a prova, o brasileiro explicou que o resultado não era prioridade neste momento da temporada Segundo Nanda, ouvir Isaquias falar sobre sua relação com a água, o esporte e os desafios enfrentados ao longo da carreira serviu como combustível para continuar perseguindo seus próprios objetivos. "São momentos que renovam nossa motivação e nos lembram por que começamos", destacou. A visita também foi celebrada pela equipe Rio e Mar Va’a, que participou da recepção ao atleta na Ilha do Combu. Para Nanda, o encontro representa o resultado de anos de trabalho e dedicação de atletas, apoiadores e parceiros envolvidos no desenvolvimento da modalidade na região. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes canoagem isaquias queiroz nanda baniwa equipe rio e mar va’a esporte paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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