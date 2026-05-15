Isaquias fica fora do pódio em etapa da Copa do Mundo de Canoagem; Filipe Vieira termina em 5º

Isaquias Queiroz voltou a disputar uma final internacional no C1 1000m nesta sexta-feira, na etapa de Brandemburgo da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, mas terminou longe das medalhas. O brasileiro ficou na oitava colocação em prova vencida pelo tcheco Martin Fuksa, atual campeão olímpico da distância.

Fuksa cruzou a linha de chegada em 3min49s82 e confirmou mais uma vitória na temporada. O chinês Wu Shengyue ficou com a prata, enquanto o russo Zakhar Petrov completou o pódio. Isaquias fechou a disputa com o tempo de 3min57s37.

Após a prova, o brasileiro explicou que o resultado não era prioridade neste momento da temporada. Segundo ele, a disputa serviu mais para análise física e observação dos adversários do que propriamente pela busca de medalha.

"Queria entender como eu estava e observar os adversários. Não era uma prova para fazer no limite", afirmou.

Isaquias também deixou claro que o principal foco do calendário está voltado ao C1 500m, distância em que acredita ter mais velocidade e menor desgaste físico ao longo da temporada.

O Brasil ainda contou com Filipe Vieira na final do C1 200m masculino. O brasileiro terminou na quinta colocação, enquanto o ouro ficou com o uzbeque Artur Guliev.