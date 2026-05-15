Isaquias fica fora do pódio em etapa da Copa do Mundo de Canoagem; Filipe Vieira termina em 5º Após a prova, o brasileiro explicou que o resultado não era prioridade neste momento da temporada Estadão Conteúdo 15.05.26 13h11 Olimpíadas de Paris 2024 - Canoagem Velocidade - Canoagem Individual Masculina 1000m Eliminatórias - Estádio Náutico Vaires-sur-Marne - Flatwater, Vaires-sur-Marne, França - 07 de agosto de 2024. Isaquias Guimarães Queiroz do Brasil em ação. (REUTERS/Molly Darlington) Isaquias Queiroz voltou a disputar uma final internacional no C1 1000m nesta sexta-feira, na etapa de Brandemburgo da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, mas terminou longe das medalhas. O brasileiro ficou na oitava colocação em prova vencida pelo tcheco Martin Fuksa, atual campeão olímpico da distância. Fuksa cruzou a linha de chegada em 3min49s82 e confirmou mais uma vitória na temporada. O chinês Wu Shengyue ficou com a prata, enquanto o russo Zakhar Petrov completou o pódio. Isaquias fechou a disputa com o tempo de 3min57s37. Após a prova, o brasileiro explicou que o resultado não era prioridade neste momento da temporada. Segundo ele, a disputa serviu mais para análise física e observação dos adversários do que propriamente pela busca de medalha. "Queria entender como eu estava e observar os adversários. Não era uma prova para fazer no limite", afirmou. Isaquias também deixou claro que o principal foco do calendário está voltado ao C1 500m, distância em que acredita ter mais velocidade e menor desgaste físico ao longo da temporada. O Brasil ainda contou com Filipe Vieira na final do C1 200m masculino. O brasileiro terminou na quinta colocação, enquanto o ouro ficou com o uzbeque Artur Guliev. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave canoagem Isaquias Queiroz Filipe Vieira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda para a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com lote promocional, Paysandu inicia venda para a final da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida de ida será no Mangueirão na próxima quarta-feira (20), às 19h 15.05.26 9h59 Futebol CBF define data de sorteio das oitavas da Copa do Brasil Remo é o único representante do norte do país na competição 14.05.26 19h16 Futebol CBF divulga os detalhes da final da Copa Norte; Decisão será em Manaus Paysandu x Nacional iniciam a disputa do título no Estádio do Mangueirão. Papão busca o bi do torneio. 14.05.26 20h29 FUTEBOL Mbappé desabafa contra técnico e amplia crise no Real Madrid: 'Me disse que sou o 4º atacante' O francês revelou uma conversa direta com o técnico Álvaro Arbeloa 15.05.26 9h52