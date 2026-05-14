Isaquias avança à final da etapa de Brandenburg da Copa do Mundo no C1 1000m Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz já se prepara para Los Angeles-2028 Estadão Conteúdo 14.05.26 11h02 Olimpíadas de Paris 2024 - Canoagem Velocidade - Canoagem Individual Masculina 1000m Eliminatórias - Estádio Náutico Vaires-sur-Marne - Flatwater, Vaires-sur-Marne, França - 07 de agosto de 2024. Isaquias Guimarães Queiroz do Brasil em ação. (REUTERS/Molly Darlington) Isaquias Queiroz voltou com tudo às provas da canoagem em 2026 e já está em sua segunda final no mês. Depois da prata em Szeveg, na Hungria, há cinco dias, nos 500m do C1, o brasileiro buscará um lugar no pódio da etapa de Brandenburg, na Alemanha, nesta sexta-feira, nos 1000m, também do C1, após ser segundo colocado em sua semifinal, na qual se poupou apenas para avançar à decisão. Isaquias começou o dia na fria cidade alemã com o melhor tempo da sua classificatória, com 4min15s00. O canoísta deixou a disputa da prova com duas blusas, touca e óculos escuros para se poupar do efeito do vento gelado. Na semifinal 1, com o cessar da chuva - até granizo caiu entre as competições -, mas com as águas ainda bastante congelantes, o brasileiro completou na segunda colocação, se poupando bastante para a final desta sexta-feira. Isaquias fechou a prova com altos 4min14s10, bem distante do italiano Gabriele Casadei, que venceu a eliminatória com 4min10s62. Os outros dois vencedores das semifinais foram o espanhol Pablo Crespo, com o melhor tempo do dia, ao fazer 4min08s78 e o Tcheco Martin Fuksa, grande rival de Isaquias, com 4min13s03. Dono de cinco medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz já se prepara para Los Angeles-2028, onde deve anunciar sua aposentadoria da modalidade e buscará novo pódio para seguir entre os maiores vencedores do País. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Canoagem Copa do Mundo Isaquias QueiRoz etapa de Brandenburg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30