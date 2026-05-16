Isaquias Queiroz ganha ouro na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de canoagem velocidade Estadão Conteúdo 16.05.26 15h02 O medalhista olímpico Isaquias Queiroz ganhou ouro na prova C1 500m, da etapa de Brandemburgo da Copa do Mundo de canoagem velocidade, realizada na manhã deste sábado (16), na Alemanha. Quem também subiu ao pódio foi o compatriota Gabriel Assunção, que levou o bronze. O chinês Ji Bowen faturou a prata. Isaquias fechou com o tempo de 1min52seg55, enquanto Ji Bowen terminou com 1min52seg65, e Gabriel Assunção com 1min54seg60. A competição já entra na conta para o ranking olímpico e todos estão se preparando para os Jogos de Los Angeles 2028. "A prova foi bem cansativa. Tentei fazer uma boa prova porque o vento estava a nosso favor. Mesmo assim, quem está bem mais preparado consegue sobressair melhor no final. Estou sentido um pouquinho de cansaço nos últimos 100 metros, mas acho que deu para trabalhar bem e conseguir segurar o chinês ali. Porque a gente está bem preparado fisicamente. Aqui é só o começo da temporada e tem muito trabalho ainda", disse Isaquias. O jovem Gabriel Assunção, de 20 anos, também celebrou o resultado conquistado na Alemanha. "A prova foi difícil um pouquinho para mim, mas eu consegui no finalzinho. Estou muito feliz com o resultado que fiz aqui, minha primeira conquista". Nesta mesma etapa, outros brasileiros entraram na disputa. A baiana Valdenice Conceição disputou pelo feminino, enquanto Jacky Godmann, Mateus Nunes e Filipe Vieira foram outros competidores do masculino. Após a etapa da Alemanha, a Copa do Mundo de 2026 terá um intervalo e retorna em julho, entre os dias 09 e 12, em Montreal, no Canadá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Isaquias Queiroz Canoagem Copa do Mundo de canoagem velocidade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00