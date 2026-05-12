Internacional x Athletic: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil Internacional e Athletic jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as escalações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 12.05.26 18h30 Internacional x Athletic: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil (Flickr/Athletic) Internacional x Athletic disputam hoje, terça-feira (12/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Internacional x Athletic ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Internacional venceu o Athletic por 2 a 1, de virada, e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Colorado joga por um empate para garantir a classificação. Já o Athletic precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo mineiro por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis. O Internacional chega após empate em 2 a 2 com o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Já o Athletic vem de empate sem gols com o Cuiabá pela Série B e não vence há quatro partidas na competição nacional. VEJA MAIS Athletic-MG e Cuiabá fazem jogo amarrado e ficam no empate sem gols pela Série B Palmeiras diz que CBF admite erro em gol anulado de Fuchs e alerta: 'Comprometem credibilidade' O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 34 pontos Internacional x Athletic: prováveis escalações Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Bernabei; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano. Athletic: Luan Polli; Jonathan Silva, João Miguel e Beleze; Douglas Silva, Ian Luccas, Jota e Zeca; Kauan Rodrigues, Otusanya e Max. Técnico: Alex de Souza. Arbitragem de Internacional x Athletic Árbitro: Lucas Casagrande (PR) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) FICHA TÉCNICA Internacional x Athletic Copa do Brasil Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 12 de maio de 2026, às 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Internacional Athletico Copa do Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14