Internacional x Athletic: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil

Internacional x Athletic disputam hoje, terça-feira (12/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Athletic ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Internacional venceu o Athletic por 2 a 1, de virada, e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Colorado joga por um empate para garantir a classificação.

Já o Athletic precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Em caso de triunfo mineiro por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

O Internacional chega após empate em 2 a 2 com o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Já o Athletic vem de empate sem gols com o Cuiabá pela Série B e não vence há quatro partidas na competição nacional.

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Internacional x Athletic: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Bernabei; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Athletic: Luan Polli; Jonathan Silva, João Miguel e Beleze; Douglas Silva, Ian Luccas, Jota e Zeca; Kauan Rodrigues, Otusanya e Max. Técnico: Alex de Souza.

Arbitragem de Internacional x Athletic

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

FICHA TÉCNICA

Internacional x Athletic

Copa do Brasil

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 12 de maio de 2026, às 19h30