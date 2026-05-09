Athletic-MG e Cuiabá fazem jogo amarrado e ficam no empate sem gols pela Série B Estadão Conteúdo 09.05.26 20h32 Em duelo direto contra o Z-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, ninguém saiu de campo feliz. Neste sábado, no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), Athletic-MG e Cuiabá não conseguiram ser efetivos, empatando sem gols em confronto válido pela oitava rodada. Com o resultado, os mineiros foram a 10 pontos, em posição intermediária, enquanto os mato-grossenses somam nove pontos, ainda preocupados com o grupo de queda. Os times voltarão a campo pela nona rodada na próxima semana: o Athletic vai encarar o Juventude, novamente em casa, às 16h do domingo, já o Cuiabá receberá o Novorizontino, na Arena Pantanal, às 20h30 do sábado. O jogo começou bastante truncado e estudado, sem muitos lances e baixo poder criativo pelos dois lados. O Cuiabá foi quem teve mais presença ofensiva e, assim, criou a primeira boa chance: Marlon recebeu pela esquerda e chutou forte, mas Luan Polli espalmou, evitando a abertura do placar. A partida seguiu com domínio dos mato-grossenses, que continuaram parando na forte marcação do Athletic. Na única chegada ao ataque, os mineiros foram pouco perigosos: após escanteio curto, Zeca levantou e Gabriel Moysés deu o cabeceio para o alto, porém Marcelo Carné subiu livre para defender seguro, fazendo o placar ir zerado ao intervalo. No segundo tempo, o Cuiabá veio com uma troca no setor ofensivo para dar continuidade ao bom momento, contudo quem voltou melhor foi o Athletic. No início, Luan Polli lançou da defesa ao ataque, a defesa adversária se enrolou e Eric Melo cortou para trás, mandando no próprio travessão. Pouco depois, veio a resposta dos visitantes num chute de Kauan Crysttian, que saiu à direita e foi perigoso. Mostrando não se entregar, os mineiros realizaram as duas primeiras mexidas e, de cara, as duas novidades assustaram. Samuel Otusanya bateu mascado e a bola sobrou na área para Bruninho, que viu Carné sair da barra para impedir. Apesar de ter a intensidade inicial, os times voltaram a ficar sem criatividade, gerando novas substituições, entretanto sem mudar o placar da primeira etapa. FICHA TÉCNICA ATHLETIC-MG 0 X 0 CUIABÁ ATHLETIC - Luan Polli; Jhonatan Silva, João Miguel e Belezi; Diogo Batista, Jota (Gustavinho), Pedro Oliveira (Gian Cabezas) e Zeca; Kauan Rodrigues (Dixon Veras), Gabryel Moisés (Samuel Otusanya) e Max (Bruninho). Técnico: Alex de Souza. CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Gabriel Knesowitch e Eric Melo (Luís Soares); Raylan, Raul, Calebe, Pepê (Weverson) e Marlon; Kauan Cristtyan (Vinícius Peixoto) e Rodrigo Rodrigues (Asad). Técnico: Eduardo Barros. CARTÕES AMARELOS - Bruninho e Belezi (ATH); Eric Melo e João Basso (CUI). ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Athletic-MG Cuiabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). 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