Iñigo Martínez é contratado pelo Barcelona; veja com quem ele compete pela titularidade

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (5), a contratação do zagueiro Iñigo Martínez para reforço do clube catalão. O espanhol de 32 anos encerrou contrato com o Athletic Bilbao em junho deste ano e estava livre no mercado desde então.

Nas redes sociais, o perfil oficial do time chegou a brincar com os torcedores a partir de uma publicação que escondia a identidade do novo jogador. Mais tarde, o clube catalão anunciou a chegada de Martínez com fotos e vídeo do jogador.

Segundo a imprensa internacional, o acordo entre o zagueiro e o Barcelona foi selado em abril, mas o clube decidiu esperar até o momento para anunciar oficialmente a contratação do espanhol.

O contrato de Martínez com o time é de duas temporadas — até junho de 2025. No Barça, Iñigo deve competir pela posição entre os titulares com Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jules Koundé e Eric García.

Iñigo Martínez iniciou a carreira na Real Sociedad, onde fez mais de 200 partidas antes de entrar no time rival basco, Athletic, em 2018, após uma transferência de 32 milhões de euros (mais de 168 milhões de reais).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)