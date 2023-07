Fernando Diniz na Seleção: assista ao vivo a coletiva de apresentação do novo técnico do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (05/07), a partir das 15h, em sua sede para oficializar a contratação do treinador Fernando Diniz como o novo comandante da Seleção Brasileira. A expectativa é de que também sejam anunciados os locais dos jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-americanas da Copa do Mundo de 2026, que serão disputados neste segundo semestre no país. Belém pode ser o local de um dos mandos de campo da Seleção.

Assistir ao vivo a apresentação de Fernando Diniz na CBF:

Em um processo sigiloso, a CBF concluiu as etapas necessárias para a escolha do treinador interino, iniciando com uma conversa entre o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, a fim de respeitar o trabalho já em andamento. O objetivo foi evitar qualquer interferência no clube.

O contrato de Fernando Diniz terá a duração de um ano e entrará em vigor a partir dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026, previstos para setembro. A estreia será contra a Bolívia, no dia 4 de setembro - partida que pode ser realizada no Mangueirão, em Belém, mas a confirmação ainda não foi feita pela CBF ou pela Conmebol.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, expressou sua satisfação com a escolha do novo treinador, destacando que a decisão foi tomada considerando o cenário atual e visando atender às expectativas dos torcedores brasileiros. Rodrigues também agradeceu a compreensão do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, pela importância de uma resposta de qualidade da CBF.

O presidente da CBF ressaltou a trajetória de Fernando Diniz, acompanhando-o desde o início de sua carreira e o classificando como parte de uma nova e promissora geração de treinadores brasileiros. Ednaldo Rodrigues elogiou a visão de futebol do técnico, que se assemelha ao estilo dos treinadores mais importantes do mundo.

A intenção da CBF é manter Fernando Diniz no clube durante as competições, convocando-o apenas durante o período de datas FIFA, quando as partidas são interrompidas no Brasil. Dessa forma, o treinador poderá dar continuidade ao seu trabalho no Fluminense sem interrupções significativas.

Com a chegada de Fernando Diniz, a expectativa é de que a Seleção Brasileira Masculina de Futebol trilhe um caminho de sucesso e esteja bem preparada para os desafios que virão nas eliminatórias e, posteriormente, na Copa do Mundo FIFA 2026.