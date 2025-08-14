Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu

O técnico Ignácio Neto, que dirigiu a Tuna Luso na Série D do Campeonato Brasileiro, confirmou que recebeu sondagem para assumir a equipe sub-20 do Paysandu. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador informou que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro, mas que a definição deve ocorrer em breve.

Na última segunda-feira (11), Ignácio usou as redes sociais para se despedir da temporada e agradecer ao clube e à torcida pelo apoio nos dois anos em que esteve no comando. Ele explicou que seu contrato com a Tuna tinha validade até o fim da Série D e que, agora, está livre no mercado. Além do Paysandu, o treinador disse ter recebido propostas de outros clubes.

Ignácio Neto chegou à Tuna Luso em 2024 e teve papel central na reestruturação do clube. No comando das categorias de base, conquistou o Campeonato Paraense Sub-20 após 20 anos, a Copa Pará e a Super Copa Pará, garantindo a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez em 24 anos. Ainda nas competições nacionais de base, levou o clube ao sexto lugar na Copa do Brasil Sub-20.

No time profissional, apesar de não avançar na Série D, o treinador conduziu a Tuna ao vice-campeonato da Super Copa Pará, ao terceiro lugar geral no Campeonato Paraense e ao vice-campeonato da Copa Grão Pará. A equipe também garantiu classificação inédita para a primeira fase da Copa do Brasil, assegurando calendário cheio para 2026, com disputas no estadual, Copa do Brasil e Série D.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)