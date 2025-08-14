Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu

Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias

Iury Costa
fonte

Além do Paysandu, o treinador disse ter recebido propostas de outros clubes. (Cristino Martins/ O Liberal)

O técnico Ignácio Neto, que dirigiu a Tuna Luso na Série D do Campeonato Brasileiro, confirmou que recebeu sondagem para assumir a equipe sub-20 do Paysandu. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador informou que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro, mas que a definição deve ocorrer em breve.

Na última segunda-feira (11), Ignácio usou as redes sociais para se despedir da temporada e agradecer ao clube e à torcida pelo apoio nos dois anos em que esteve no comando. Ele explicou que seu contrato com a Tuna tinha validade até o fim da Série D e que, agora, está livre no mercado. Além do Paysandu, o treinador disse ter recebido propostas de outros clubes.

Ignácio Neto chegou à Tuna Luso em 2024 e teve papel central na reestruturação do clube. No comando das categorias de base, conquistou o Campeonato Paraense Sub-20 após 20 anos, a Copa Pará e a Super Copa Pará, garantindo a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez em 24 anos. Ainda nas competições nacionais de base, levou o clube ao sexto lugar na Copa do Brasil Sub-20.

VEJA MAIS

image Técnico da Tuna Luso se despede da temporada e avalia propostas de outras equipes
Com títulos de base e classificação inédita para a Copa do Brasil, Ignácio analisa ofertas antes de definir futuro em 2026

image Técnico da Tuna lamenta eliminação na Série D, mas vê futuro promissor para o time em 2026
Ignácio Neto destaca avanços estruturais e garante que o futebol vai recompensar o trabalho.

No time profissional, apesar de não avançar na Série D, o treinador conduziu a Tuna ao vice-campeonato da Super Copa Pará, ao terceiro lugar geral no Campeonato Paraense e ao vice-campeonato da Copa Grão Pará. A equipe também garantiu classificação inédita para a primeira fase da Copa do Brasil, assegurando calendário cheio para 2026, com disputas no estadual, Copa do Brasil e Série D.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série d

tuna luso brasileira

ignácio neto

esportes

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile

Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas.

14.08.25 16h02

FUTEBOL PARAENSE

Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu

Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias

14.08.25 15h57

Futebol

Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape

Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15)

14.08.25 15h56

Mercado

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

14.08.25 12h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira

14.08.25 7h00

Futebol

Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B

Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão

14.08.25 11h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda