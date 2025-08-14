Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias Iury Costa 14.08.25 15h57 Além do Paysandu, o treinador disse ter recebido propostas de outros clubes. (Cristino Martins/ O Liberal) O técnico Ignácio Neto, que dirigiu a Tuna Luso na Série D do Campeonato Brasileiro, confirmou que recebeu sondagem para assumir a equipe sub-20 do Paysandu. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador informou que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro, mas que a definição deve ocorrer em breve. Na última segunda-feira (11), Ignácio usou as redes sociais para se despedir da temporada e agradecer ao clube e à torcida pelo apoio nos dois anos em que esteve no comando. Ele explicou que seu contrato com a Tuna tinha validade até o fim da Série D e que, agora, está livre no mercado. Além do Paysandu, o treinador disse ter recebido propostas de outros clubes. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ignácio Neto chegou à Tuna Luso em 2024 e teve papel central na reestruturação do clube. No comando das categorias de base, conquistou o Campeonato Paraense Sub-20 após 20 anos, a Copa Pará e a Super Copa Pará, garantindo a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez em 24 anos. Ainda nas competições nacionais de base, levou o clube ao sexto lugar na Copa do Brasil Sub-20. VEJA MAIS Técnico da Tuna Luso se despede da temporada e avalia propostas de outras equipes Com títulos de base e classificação inédita para a Copa do Brasil, Ignácio analisa ofertas antes de definir futuro em 2026 Técnico da Tuna lamenta eliminação na Série D, mas vê futuro promissor para o time em 2026 Ignácio Neto destaca avanços estruturais e garante que o futebol vai recompensar o trabalho. No time profissional, apesar de não avançar na Série D, o treinador conduziu a Tuna ao vice-campeonato da Super Copa Pará, ao terceiro lugar geral no Campeonato Paraense e ao vice-campeonato da Copa Grão Pará. A equipe também garantiu classificação inédita para a primeira fase da Copa do Brasil, assegurando calendário cheio para 2026, com disputas no estadual, Copa do Brasil e Série D. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série d tuna luso brasileira ignácio neto esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 FUTEBOL PARAENSE Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias 14.08.25 15h57 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão 14.08.25 11h53