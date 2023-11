Ídolo do Barcelona detona prêmio de Golden Boy para Bellingham

Jude Bellingham, novo astro do Real Madrid, caiu nas graças dos torcedores desde sua chegada no início da temporada e desempenho no clube merengue. Na última sexta-feira, 17, o jovem inglês recebeu o prêmio Golden Boy, dado pelo jornal italiano Tuttosport desde 2003 ao melhor jogador com menos de 21 anos na Europa.

No entanto, Bellingham pareceu não ser considerado um astro para outros jogadores após a crítica de Hristo Stoichkov, ídolo do Barcelona, maior rival da equipe merengue.

"Não discuto o valor de Bellingham. Ele é um dos talentos mais fortes do mundo: tem muita classe e muita inteligência. Para mim é uma mistura entre Laudrup, Kaká e o primeiro Pogba. O futuro é seu. Ele vai lutar com Mbappé e Haaland pela próxima Bola de Ouro, mas gostaria de saber o que ele ganhou em 2023 entre Borussia Dortmund e Real Madrid? Nada", debateu Stoichkov ao Tuttosport.

Stoichkov também destacou a forma com que o Borussia, antiga clube do astro, perdeu o título do Campeonato Alemão na última temporada, e que as atuações de Bellingham no clube merengue não o impressionaram.

"Que sucesso todos esses gols trouxeram ao Real Madrid? Você sabe bem o que meu amigo Mourinho diria sobre os 'títulos'. Vamos conversar então sobre como terminou a última Bundesliga? O Borussia Dortmund tinha uma vantagem de dois pontos sobre o Bayern quando faltavam 90 minutos para o final do campeonato. Eles estavam jogando em casa contra o Mainz, enquanto os bávaros estavam em Colônia. O que aconteceu faltando 5 minutos para o fim?”, completou.

O rival também afirmou que “como Gavi não era elegível por regulamento, teria dado o prêmio a Musiala ou Balde”. No Real Madrid, Bellingham coleciona números expressivos com 13 gols marcados em 14 disputados, além de 3 assistências. Ele se recupera de uma lesão no ombro e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)