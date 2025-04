Hugo Calderano conquista a Copa do Mundo de tênis de mesa

Hugo Calderano conquistou a Copa do Mundo de tênis de mesa neste domingo (20), ao vencer o chinês Lin Shidong em Macau, na China, casa do adversário. Com isso, o brasileiro entra para a história do esporte ao trazer um título inédito para o país e se tornar o primeiro mesa-tenista fora da Ásia ou Europa a vencer a competição.

A vitória foi de virada, por 4 sets a 1, com parciais de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5. Calderano era o único atleta de fora da Ásia na disputa. O adversário na final, além de contar com o apoio da torcida chinesa, é o atual líder do ranking mundial de tênis de mesa. Mas Hugo Calderano, atualmente o número 5 do mundo, demonstrou não sentir a pressão.

Esta foi a sexta edição da Copa do Mundo disputada pelo brasileiro. Até então, o melhor resultado dele — e também do Brasil — havia sido a classificação para as quartas de final, em 2019.