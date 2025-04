Hugo Calderano derrota japonês e vai pela 1ª vez à semifinal da Copa do Mundo de tênis de mesa

Hugo Calderano conquistou nesta sexta-feira uma vitória emblemática para a sua carreira. O brasileiro superou o japonês Tomokazu Harimoto por 4 sets a 1, com parciais de 8/11, 11/8, 11/8, 11/8 e 12/10, na Copa do Mundo de tênis de mesa, disputada em Macau, em uma virada que o leva pela primeira vez a uma semifinal no torneio.

O próximo desafiante do mesatenista brasileiro será o chinês Wang Chuqin. O jogo acontece a partir das 3h15, na madrugada de sexta para sábado. A transmissão será feita na CazéTV.

Calderano começou mal o jogo com o japonês e perdeu o primeiro set por 11 a 8. No segundo set, o brasileiro começou a se encontrar apesar de o adversário fazer bastante pressão, buscar o empate no fim do set e conseguir pontos complicados. No entanto, o carioca igualou o placar devolvendo os 11 a 8.

Depois, Calderano se soltou e os pontos vieram com mais facilidade. Harimoto reclamou da postura de alguns torcedores que estavam atrapalhando seu desempenho na recepção do saque. O brasileiro se aproveitou do desequilíbrio do japonês e venceu mais um set equilibrado por 11 a 8.

No quarto set, houve sinais de que a vitória poderia escapar do brasileiro. Harimoto chegou a abrir uma breve vantagem, mas Calderano foi buscar o resultado e contou com erro do rival no último ponto para levar mais um set por 11 a 8.

O quinto e decisivo set foi o mais tenso. Harimoto foi somando pontos importantes e se impôs durante boa parte da disputa. Ele teve o ponto decisivo para encostar no placar geral, mas Calderano reagiu e contou com o excesso de força do japonês para ganhar por 12 a 10 e fechar o duelo.