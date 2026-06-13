Haiti x Escócia: onde assistir ao vivo e detalhes do jogo de hoje (13/06) pela Copa do Mundo Haiti e Escócia estreiam na Copa do Mundo 2026 hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao jogo ao vivo Hannah Franco 13.06.26 21h00 Haiti e Escócia estreiam na Copa do Mundo 2026 hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao jogo ao vivo (Instagram/@scotlandnationalteam) Haiti x Escócia disputam hoje, sábado (13/06), a 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 22h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Haiti x Escócia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+, a partir das 22h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Haiti e Escócia fecham a primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A chave também conta com Brasil e Marrocos, que disputam as outras vagas para a fase mata-mata do torneio. A seleção escocesa chega embalada por uma boa campanha nas Eliminatórias Europeias e tenta mostrar uma equipe mais competitiva e ofensiva sob o comando de Steve Clarke. Já o Haiti retorna ao Mundial após décadas de ausência, apostando no trabalho do técnico Sébastien Migné e na evolução de um elenco formado por atletas que atuam em ligas internacionais. VEJA MAIS Que horas é o jogo do Brasil amanhã? Seleção estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026 Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026; confira onde assistir e as prováveis escalações Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 Haiti x Escócia: prováveis escalações Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Martin Experience e JK Duverne; Leverton Pierre, Ruben Providence, Jean Jacques e Josué Casimir; Duckens Nazon e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné. Escócia: Craig Gordon (Angus Gunn); Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andy Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson e Ryan Christie; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke. FICHA TÉCNICA Haiti x Escócia Copa do Mundo 2026 – Grupo C Local: Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos Data/Horário: 13 de junho de 2026, às 22h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo Haiti Escócia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 Carlos Ferreira Leão e Papão têm diferentes critérios para os próprios títulos 14.06.26 8h00 Futebol Copa do Mundo começa, mas basquete domina o clima nos Estados Unidos Entre torcedores migrantes, comércio temático e pouco movimento nas ruas, o torneio ainda busca espaço no cotidiano americano. 14.06.26 8h00 FUTEBOL Após empate na estreia, lateral da Seleção cita recuperação de Neymar: 'vai nos ajudar muito' Douglas Santos 13.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe a Inter de Limeira em confronto direto na parte de cima da Série C Separados por apenas dois pontos, Paysandu e Inter de Limeira se enfrentam neste domingo de olho na aproximação da liderança 14.06.26 8h00 FUTEBOL Preparador físico do Remo explica rotina de treinos dos jogadores no período de férias Diego Kami Mura falou com a equipe de O Liberal e afirmou que é necessário disciplina nas férias para não sofrer no retorno às atividades 14.06.26 8h00 FUTEBOL Ancelotti atribui empate do Brasil à ansiedade na estreia da Copa Técnico afirmou que a Seleção teve dificuldades no primeiro tempo contra o Marrocos, mas destacou melhora após o intervalo 13.06.26 22h50 copa do mundo Exclusivo: Denilson comenta a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 para O Liberal Denilson citou a ansiedade e nervosismo como um dos motivos do futebol apresentado pela seleção Brasileira diante do Marrocos 13.06.26 22h25