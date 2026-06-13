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Haiti x Escócia: onde assistir ao vivo e detalhes do jogo de hoje (13/06) pela Copa do Mundo

Haiti e Escócia estreiam na Copa do Mundo 2026 hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Haiti e Escócia estreiam na Copa do Mundo 2026 hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao jogo ao vivo (Instagram/@scotlandnationalteam)

Haiti x Escócia disputam hoje, sábado (13/06), a 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 22h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Haiti x Escócia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Haiti e Escócia fecham a primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A chave também conta com Brasil e Marrocos, que disputam as outras vagas para a fase mata-mata do torneio.

A seleção escocesa chega embalada por uma boa campanha nas Eliminatórias Europeias e tenta mostrar uma equipe mais competitiva e ofensiva sob o comando de Steve Clarke. Já o Haiti retorna ao Mundial após décadas de ausência, apostando no trabalho do técnico Sébastien Migné e na evolução de um elenco formado por atletas que atuam em ligas internacionais.

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Haiti x Escócia: prováveis escalações

Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Martin Experience e JK Duverne; Leverton Pierre, Ruben Providence, Jean Jacques e Josué Casimir; Duckens Nazon e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.

Escócia: Craig Gordon (Angus Gunn); Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andy Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson e Ryan Christie; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.

FICHA TÉCNICA
Haiti x Escócia
Copa do Mundo 2026 – Grupo C
Local: Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos
Data/Horário: 13 de junho de 2026, às 22h

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