GP de São Paulo registra recorde de público pelo 4º ano consecutivo

A organização do GP de São Paulo anunciou mais um recorde de público na etapa brasileira da Fórmula 1. No total, 291.717 fãs de automobilismo compareceram ao Autódromo de Interlagos ao longo dos três dias do evento, entre sexta-feira e este domingo. Trata-se do quarto recorde consecutivo no GP brasileiro.

A melhor marca de público era a do ano passado, quando 267 mil estiveram em Interlagos para os treinos e corridas, sprint e principal. Em 2022, foram 235.617 torcedores presentes no circuito paulistano. E, em 2021, o autódromo recebeu 182 mil pessoas, então recorde em comparação aos anos anteriores.

O aumento de público deste ano pode ser atribuído à estreia da Fan Zone, localizada no Kartódromo, anexo ao Autódromo de Interlagos. A organização não contabiliza separadamente os dois públicos uma vez que parte da torcida presente no circuito pode ter acesso ao local onde pilotos e dirigentes de equipes entretiveram os fãs de F-1.

VEJA MAIS

O número de presentes no circuito também se deve à ampliação dos camarotes localizados no novo hospitality center, que substituiu a estrutura anterior, chamada de "lajão". Neste fim de semana, a estrutura foi utilizada de forma ainda reduzida uma vez que as obras só serão finalizadas depois do GP.

Para a corrida de 2025, já há a expectativa de novo recorde de público porque o autódromo segue em processo de reforma. E o próximo passo é ampliar o número de arquibancadas permanentes.

Uma semana antes do GP, a Prefeitura de São Paulo lançou licitação, no valor de quase R$ 80 milhões, para criar um novo setor D, atrás da curva "S do Senna", um nível a mais no setor A e a nova arquibancada do Laranjinha. Quando finalizada, a obra vai ampliar de 22 mil para 37 mil o número de assentos permanentes em Interlagos.

RECLAMAÇÕES

Houve registro de filas longas e tumultos ao longo dos três dias do evento em Interlagos. O volume de pessoas também afetou a entrada na Fan Zone, que tinha entrada própria. Nas redes sociais, fãs de automobilismo reclamaram das filas e dificuldades de acesso tanto ao Kartódromo quanto ao Autódromo. A dificuldade no fluxo de pessoas no local já havia sido uma crítica feita pelo público na edição passada do GP brasileiro.