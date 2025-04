Goleiro paraense de 18 anos é selecionado e irá para o Bayern de Munique

Um jovem goleiro paraense de 18 anos foi selecionado para realizar um estágio de dois meses no Bayern de Munique, na Alemanha, com todas as despesas custeadas pelo clube. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (7) pelo ex-jogador da seleção brasileira e do clube alemão, Giovane Élber, durante a Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre Segurança Humana e Justiça Climática, realizada em Belém.

A seleção do atleta faz parte do projeto 'Novo Mundo, Novos Talentos', uma iniciativa do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime (Coplad), vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), em cooperação com o clube alemão. A ação é uma contribuição aos objetivos sociais da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém em 2025.

“Esse jovem já foi selecionado. O nome não será revelado agora por questões de ainda não ter sido submetido à diretoria do Bayern. Mas posso dizer que é um jovem de 18 anos, goleiro, com 1,92m, e paraense”, adiantou o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o encerramento da conferência.

Segundo Nunes Marques, que reforçou o anúncio feito por Giovane, a oportunidade representa não apenas um avanço para a carreira do atleta, mas também um símbolo da importância da cooperação internacional para transformar vidas por meio do esporte. “Espero que esse seja apenas o primeiro de muitos brasileiros que terão essa oportunidade de mudar de vida e também de transformar olhares”, afirmou.