Goleiro espanhol Miguel Guerrero surpreende ao largar o futebol para ingressar no OnlyFans

Miguel Guerrero Albarrán, agora ex-jogador de futebol espanhol que atuou como goleiro em times como Xerez, Cordova, San Fernando e Vélez, decidiu fazer uma transição de carreira. Aos 29 anos, ele deixou o esporte e estreou um perfil no OnlyFans, onde tem surpreendido os internautas com conteúdo adulto.

Ao falar sobre sua decisão, o ex-goleiro afirmou: "Foi uma escolha tanto econômica quanto motivacional. Meu público é majoritariamente gay, e estou disposto a atender às demandas deles. Estou aberto a diversas possibilidades, dependendo do acordo com a pessoa", disse em uma entrevista recente. Brincando com um comentário de um brasileiro no Instagram, ele acrescentou: "Cansei de defender gols, agora sou eu quem faz os gols".

Após ganhar visibilidade ao participar do reality show "Ilha da Tentação", Guerrero percebeu o interesse das pessoas em conhecer mais sobre seu corpo. Em sua descrição na plataforma de conteúdo adulto, ele se apresenta como jogador de futebol, empresário e competidor do programa, acrescentando que é alguém que busca viver em total liberdade e prazer.