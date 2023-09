Vencedora do BBB abre conta no OnlyFans e recria foto de pose de depilação de Galisteu na Playboy

Maria Melilo, vencedora do BBB 11, programa da Rede Globo, resolveu expandir sua presença nas redes sociais. A modelo anunciou sua entrada no OnlyFans. E para começar com o pé direito, ela recriou uma das fotos mais famosas da Playboy.

Em entrevista à Quem, Maria Melilo explicou a sua excolha: "A minha proposta é recriar fotos que marcaram a história das revistas de nu, que infelizmente não existem mais".

Além disso, a ex-BBB destacou que quer relembrar mais trabalhos de nudez na plataforma de conteúdo adulto. "Quero que as gerações que conheceram esses registros tenham a memória afetiva aguçada e que as novas gerações conheçam esses trabalhos espetaculares", contou.

A foto da apresentadora Adriane Galisteu fez parte da edição de agosto de 1995. Em uma das imagens feitas porJ.R. Duran, ela aparece simulando sua depilação íntima. Na ocasião, ela foi capa da revista.

Com a mesma ideia de imagem, Maria Melilo seguiu a mesma ideia ao estrear no OnlyFans. Na pose publicada na plataforma de conteúdo adulto, a ex-BBB também aderiu a itens usados por Galisteu na Playboy, como uma faixa na cabeça e salto alto.