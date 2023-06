Claudia Ohana conta sobre ensaio nu para a Playboy: 'Eu me raspei aquele dia. Eu aparei a grama'

No programa 'Que História É Essa, Porchat?', apresentado por Fábio Porchat, exibido nesta terça-feira,27, no GNT, a atriz Claudia Ohana relembrou o seu famoso ensaio nu para uma revista internacional na década de 80, que surgiu em meio a um lançamento de um filme nos Estados Unidos. Além de detalhes da foto, ela ainda revelou o preço do seu cachê.

"Foi em 1984, já faz muito tempo. Estava lançando um filme nos Estados Unidos e fizeram a proposta da Playboy. Me lembro que o Ruy [Guerra], com quem eu estava casada e era diretor do filme, falou que seria legal porque ia ter a Sonia Braga. (...) Aí, eu me senti, né? Sonia Braga era minha ídola", disse.

Ao falar sobre a preparação das fotos, que ocorreram em Nova York, ela contou detalhes nunca revelados: "Fui eu para lá, fazendo milhares de fotos, entrevista para a Playboy americana. Não tinha nada a ver com o Brasil. Foram quatro horas de fotografia. Vou te falar a verdade, eu me raspei aquele dia. Eu 'aparei a grama'. [Nas fotos] Eu já estava depilada. Nunca tive problema com esse negócio de nudez. Apesar de que Playboy para mim era uma coisa que não era 'a liberdade'".

A atriz ainda falou sobre o cachê, que, de acordo com ela era inferior ao que as outras mulheres recebiam: "Cheguei lá no apartamento e já me deram um contrato. Era tudo em inglês e eu não sabia nada. E eu assinei. Fui a que menos ganhou no Brasil com Playboy, eu ganhei cinco mil dólares, que valia menos do que agora. Inacreditável".

"No contrato estava escrito que eles poderiam vender para qualquer lugar durante determinado tempo. Não fazia televisão aqui no Brasil, fazia mais cinema. Só que comecei a fazer uma novela um ano depois de fazer as fotos. Simplesmente, eles venderam as fotos e saiu", acrescenta.