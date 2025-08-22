Gilmar Mendes vota pela liberdade de Robinho em julgamento no STF Esta é a segunda vez em que Gilmar Mendes é voto divergente na Suprema Corte neste caso Estadão Conteúdo 22.08.25 15h13 O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela liberdade de Robinho nesta sexta-feira. Preso desde março de 2024, o atleta teve seu julgamento retomado em plenário virtual nesta semana. No momento, a votação está 2 a 1 pela manutenção da prisão de nove anos. Os ministros têm até o dia 29 deste mês para deliberar seus votos. O STF analisa um recurso da defesa, que pede a suspensão do cumprimento, no Brasil, da pena imposta pela Justiça italiana por estupro coletivo. Luis Fux e Alexandre de Moraes votaram pela manutenção da prisão do ex-jogador, revelado pelo Santos. Esta é a segunda vez em que Gilmar Mendes é voto divergente na Suprema Corte neste caso. Em novembro, quando outro recurso da defesa foi analisado, o ministro se juntou a Dias Toffoli pela liberdade de Robinho. A votação, no entanto, terminou em 9 a 2 pela manutenção da prisão em regime fechado. O novo recurso começou a ser analisado em março pelo STF. Em seu voto, Gilmar afirmou que o artigo 100 da Lei de Migração, de 2017, impede que Robinho cumpra pena no Brasil. Isto porque o crime pelo qual foi condenado se deu na Itália, em 2013. Com isso, seria aplicada uma pena retroativa ao ex-jogador. O ministro também afirmou que, mesmo com a pena sendo validade pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Robinho não deveria cumprir pena até que todas as chances de recurso tenham se esgotado. Desde 2024, ele está detido na Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, após a pena ser homologada pela Justiça brasileira. QUAL É O CRIME PELO QUAL ROBINHO FOI CONDENADO? Robinho foi condenado por estupro de uma jovem albanesa, na Itália, em 2013, quando atuava pelo Milan. O caso aconteceu em uma casa noturna italiana, e outros cinco amigos do ex-jogador também estavam envolvidos. Um deles, Roberto Falco, também está preso. Outros quatro não foram julgados. Na Itália, Robinho tentou recorrer da decisão da Justiça, mas foi condenado nas três instâncias. A última - e definitiva - foi em 2022. Nesta época, ele já tinha retornado ao Brasil. Por conta disso, o Ministério de Justiça da Itália fez um pedido de extradição ao Brasil, ou seja, que o governo enviasse o jogador de volta para a Itália. Como o País não extradita cidadãos brasileiros, a Justiça italiana pediu, então, que a sentença de nove anos de prisão fosse cumprida no Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Robinho Gilmar Mendes julgamento liberdade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 SÉRIE B Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário 21.08.25 15h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 BRASIL Robinho: STF julga recurso contra decisão que manteve prisão por estupro Ex-jogador cumpre pena de 9 anos em Tremembé após condenação na Itália. Defesa alega que transferência da execução penal não poderia ser aplicada ao caso. 22.08.25 11h21