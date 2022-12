‘Gato do Hexa’: felino que ‘invadiu’ coletiva de Vinicius Junior se torna mascote da seleção

O gato que invadiu a entrevista coletiva com o atacante Vinícius Jr, da Seleção Brasileira, realizada na última quarta-feira (7), no Catar, foi adotado como um “improvável” mascote da seleção, sendo carinhosamente apelidado de “Hexa”. As informações são do portal Terra.

Essa não é a primeira vez que o felino aparece de intruso na estadia Brasileira. No treino antes da partida contra a Sérvia, o animal havia roubado a cena ao invadir o gramado em que a equipe treinava. Vale ressaltar, que o país-sede do Mundial é conhecido por ter uma grande quantidade de gatos andando por suas ruas.

A última aparição do bichano viralizou nas redes sociais. Quando Vini Jr conversava com os jornalistas de todo mundo, o gato cinza subiu na mesa, invadindo a coletiva. A princípio, o fato arrancou risadas dos presentes, inclusive, do próprio jogador.

Mas foi alvo de polêmicas pela forma como o assessor de imprensa da CBF, que estava ao lado do atleta, retirou o gato da bancada. Internautas apontaram a ação do assessor como algo ríspido e desnecessário. Reveja a cena:

“Atitude desnecessária. A entrevista seria mais interessante com a presença do gatinho!”, escreveu um seguidor. “Desnecessário, não precisava disso. Tirasse o animal de uma forma mais humana.”, disse uma segunda.