Gabriel Jesus desabafa sobre lesões: ‘Não lembro da última vez que joguei sem dor’

Lesionado desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022, o atacante Gabriel Jesus relata não se lembrar da última vez que jogou sem dor. No Arsenal, o titular atuou em apenas 14 jogos do clube inglês nesta temporada.

Ainda na luta contra uma série de lesões no joelho, o jogador de 27 anos tenta voltar a ter uma boa sequência para encarar o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League.

“No ano passado, depois da Copa do Mundo, eu tive uma lesão no joelho. Me recuperei bem, mas tive uma recaída na pré-temporada e tive que fazer outra pequena cirurgia. Voltei e fiz três jogos nos 90 minutos, mas depois sofri outra lesão. No treino, levei uma pancada. As pessoas não sabem disso”, iniciou ele.

Persistente, Gabriel disse que têm se esforçado para um bom desempenho no Arsenal “o máximo possível”. “Eu não lembro a última vez que joguei futebol sem dor [...] Infelizmente, eu tenho tido alguns problemas nesta temporada e espero que na próxima, eu não tenha”, disse Jesus.

VEJA MAIS

Posicionado na ponta esquerda nos últimos dois jogos, o camisa 9 não esconde preferir jogar centralizado. Mesmo assim, Jesus está disposto a jogar onde Mikel Arteta quiser. “Nesta parte da temporada, vou deixar meu ego de lado e apenas ajudar da melhor maneira e fazer o que o técnico quiser para ajudar o time da melhor maneira”, completou.

Na temporada 2023/24 pelo Arsenal, o brasileiro tem oito gols e cinco assistências em 28 partidas. Com desafios no ataque e destaque de jogadores como Kai Havertz e Trossard, Gabriel dIsse não se importar com as comparações e que não se cobra por isso.

“As pessoas gostam de ver estatísticas. Eu não ligo. Quero ganhar jogos e troféus [...] Sou atacante. Quero marcar, tenho que marcar, então eu tento. Não sei o que acontece na Champions League, mas eu só tento aproveitar. É uma grande competição e ajudar o time da melhor forma que posso”, finalizou.

O Arsenal recebe o Bayern de Munique em Londres, nesta terça-feira (09), às 16h (de Brasília), pela ida das quartas de final da Champions League.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)