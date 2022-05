Zagueiro Marcelo foi dispensado pelo Lyon após soltar ‘pum’ no vestiário, diz jornal

O zagueiro Marcelo teve o contrato com o Lyon rescindido no início do ano e segundo o jornal L’Équipe, da França, o motivo para saída do jogador foi bem curioso: o brasileiro teria soltado um “pum” e dado risada dos colegas no vestiário, após a derrota por 3 a 0 para o Angers, em agosto do ano passado.

De acordo com a publicação, o episódio teria sido o ápice para o então diretor da equipe, Juninho Pernambucano. Na ocasião, Marcelo foi afastado do time e em janeiro foi dispensado.

No twitter, o jogador negou que esse teria sido o motivo da sua saída: "Graças ao L'Équipe, depois de muito tempo, eu tenho que voltar para o Twitter para negar todas as acusações. O jornalismo hoje em dia é uma piada”, escreveu.

Em seguida, Juninho Pernambucano brincou com a notícia dada pelo jornal francês.

Atualmente, Marcelo está no Bordeuax, da França, onde tem contrato até o final da temporada 2021/22. O brasileiro foi revelado pelo Santos, depois teve passagens por Hannover, da Alemanha, PSV, da Holanda, e Besiktas, da Turquia.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)