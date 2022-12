Zagueiro da Inglaterra deixa a concentração e não joga mais a Copa do Mundo

A Copa do Mundo está afunilando e algumas seleções já voltaram para casa. A Inglaterra está classificada para as oitavas, mas não contará mais com o jogador Bem White. O zagueiro do Arsenal (ING), deixou o centro de treinamento da seleção e não jogará mais no Mundial.

A Seleção Inglesa publicou um comunicado nas redes sociais e informou que o zagueiro deixou o local para retornar à Inglaterra por “motivos pessoais”.

“O defensor dos Três Leões Ben White deixou o centro de treinamento da Inglaterra em Al Wakrah e voltou para casa por motivos pessoais.”

VEJA MAIS

A Inglaterra se classificou para as oitavas de finais do Mundial em primeiro no grupo B, com sete pontos conquistados. Na próxima fase, os ingleses terão pela frente o Senegal, que ficou em segundo no grupo A. O jogo está marcado para o próximo domingo (4), às 16h, no Estádio Al Bayt.