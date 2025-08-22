West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/08) pela Premier League West Ham e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.08.25 15h00 Em suas estreias nessa edição, Chelsea empatou com Crystal Palace e West Ham foi goleado por Sunderland (X/ @LibertadoresBR) West Ham x Chelsea disputam hoje, sexta-feira (22/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir West Ham x Chelsea ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Chelsea estreou nessa edição com um empate sem gols com Crystal Palace. Já o West Ham iniciou com uma derrota de 3 a 0 para Sunderland. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo West Ham x Chelsea: prováveis escalações West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta. Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro. FICHA TÉCNICA West Ham x Chelsea Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Premier League West Ham Chelsea jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) por La Liga Betis e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h30 Campeonato Inglês West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/08) pela Premier League West Ham e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h00 Campeonato Alemão Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 22.08.25 14h30 Campeonato Argentino Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.08.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 BRASIL Robinho: STF julga recurso contra decisão que manteve prisão por estupro Ex-jogador cumpre pena de 9 anos em Tremembé após condenação na Itália. Defesa alega que transferência da execução penal não poderia ser aplicada ao caso. 22.08.25 11h21