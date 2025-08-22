West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/08) pela Premier League

West Ham x Chelsea disputam hoje, sexta-feira (22/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir West Ham x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Chelsea estreou nessa edição com um empate sem gols com Crystal Palace. Já o West Ham iniciou com uma derrota de 3 a 0 para Sunderland.

VEJA MAIS

West Ham x Chelsea: prováveis escalações

West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta.

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro.

FICHA TÉCNICA

West Ham x Chelsea

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Olímpico de Londres, Inglaterra

Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 16h