Volta Redonda x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 17.01.26 18h30 O Flamengo perdeu para o Bangu e empatou com a Portuguesa durante as rodadas passadas do Campeonato Carioca (Gilvan de Souza/ CR Flamengo) Volta Redonda x Flamengo disputam hoje, sábado (17/01), a 2° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Volta Redonda x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo já jogou duas partidas pelo Campeonato Carioca: um empate de 1 a 1 com a Portuguesa e uma derrota de 2 a 1 para o Bangu. Já o Volta Redonda passou por apenas uma vitória de 1 a 0 sobre o Boavista. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca Boavista e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Volta Redonda x Flamengo: prováveis escalações Volta Redonda: Avelino; MV, Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Jean Victor; Patrick, Bruno Barra, Dener e Ygor Catatau; Marquinhos. Técnico: Rodrigo Santana. Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza e Johnny Góes; Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles; Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti. FICHA TÉCNICA Volta Redonda x Flamengo Campeonato Carioca Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 21h30