Volta Redonda x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (17/01) pelo Campeonato Carioca

Volta Redonda x Flamengo disputam hoje, sábado (17/01), a 2° rodada do Campeonato Carioca. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Volta Redonda x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo já jogou duas partidas pelo Campeonato Carioca: um empate de 1 a 1 com a Portuguesa e uma derrota de 2 a 1 para o Bangu.

Já o Volta Redonda passou por apenas uma vitória de 1 a 0 sobre o Boavista.

Volta Redonda x Flamengo: prováveis escalações

Volta Redonda: Avelino; MV, Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Jean Victor; Patrick, Bruno Barra, Dener e Ygor Catatau; Marquinhos. Técnico: Rodrigo Santana.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza e Johnny Góes; Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles; Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 21h30