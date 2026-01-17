Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Carioca

Boavista x Fluminense disputam hoje, sábado (17/01), a 2° rodada do Campeonato Carioca. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boavista x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Cariocão, o Boavista perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 e o Fluminense venceu o Madureira por 2 a 1.

Boavista x Fluminense: prováveis escalações

Boavista: Lucas Maticoli; Igor França, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Titto; Emanuel Jesus, Kadu e Isael; Lucas Silva, Cantarin e Berê. Técnico: Gilson Kleina.

Fluminense: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana; Otávio, Wallace Davi e Ruben Lezcano; Riquelme Felipe, John Kennedy e Matheus Reis. Técnico: Luís Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Boavista x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 18h30