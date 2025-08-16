Vitória x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão

Vitória x Juventude disputam hoje, sábado (16/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Juventude ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude acumula no Brasileirão um total de 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, 13 gols marcados e 36 gols sofridos. O time registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Vitória soma na competição 18 pontos, 3 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 16 gols marcados e 22 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Vitória x Juventude: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Edu), Lucas Halter, Edu (Neris), Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Pepê, Rúben Rodrigues; Erick (Romarinho), Lucas Braga (Osvaldo), Renato Kayzer.

Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca, Gabriel Taliari; Gabriel Veron, Gilberto (Ênio).

FICHA TÉCNICA

Vitória x Juventude

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 18h30