Vitória x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Vitória e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 16.08.25 17h30 Vitória soma 4 pontos a mais que Juventude (X/ @Sudamericana) Vitória x Juventude disputam hoje, sábado (16/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vitória x Juventude ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Juventude acumula no Brasileirão um total de 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 11 derrotas, 13 gols marcados e 36 gols sofridos. O time registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. Já o Vitória soma na competição 18 pontos, 3 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 16 gols marcados e 22 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Vitória x Juventude: prováveis escalações Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Edu), Lucas Halter, Edu (Neris), Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Pepê, Rúben Rodrigues; Erick (Romarinho), Lucas Braga (Osvaldo), Renato Kayzer. Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Abner, Cipriano, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca, Gabriel Taliari; Gabriel Veron, Gilberto (Ênio). FICHA TÉCNICA Vitória x Juventude Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA) Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 18h30