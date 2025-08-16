Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 15h30, o Inter de Milão jogará um amistoso contra o Olympiacos (X/ @Inter)

Os jogos de hoje, neste sábado (16/08), incluem partidas amistosas, pelo Brasileirão Feminino, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 15h30, o Inter de Milão enfrentará o Olympiacos em um jogo amistoso. Já às 15h30, o Stuttgart enfrentará o Bayern de Munique pela Supercopa da Alemanha.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

  1. Inter de Milão x Olympiacos - 15h30 - Youtube (SportyNet)
  2. Bologna x OFI - 15h45 - OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Platense x San Lorenzo - 14h15 - AFA Play
  2. Huracán x Argentinos Juniors - 16h15 - AFA Play
  3. Rosario Central x Deportivo Riestra - 18h30 - AFA Play
  4. Vélez Sarsfield x Independiente - 20h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Fluminense x Fortaleza - 16h - Premiere
  2. Ceará x Bragantino - 16h - Premiere
  3. Vitória x Juventude - 18h30 - Premiere
  4. Sport Recife x São Paulo - 18h30 - Premiere
  5. Corinthians x Bahia - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Remo x Botafogo-SP - 16h - Youtube (Desimpedidos) e Disney+
  2. Vila Nova x Goiás - 18h30 - Disney+
  3. Athletico-PR x Cuiabá - 20h30 - Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

  1. São Paulo x Ferroviária - 16h - SporTV

Campeonato Português

  1. Tondela x Famalicão - 11h30 - Sem informações
  2. Vitória SC x Estoril - 14h - Sem informações
  3. Estrela Amadora x Benfica - 16h30 - Sem informações

Copa da Alemanha

  1. Pirmasens x Hamburg - 08h - Sem informações
  2. Dínamo de Berlim x Bochum - 08h - Sem informações
  3. Eintracht Norderstedt x St. Pauli - 10h30 - Sem informações
  4. Sandhausen x Leipzig - 10h30 - Disney+
  5. Bahlinger x Heidenheim - 10h30 - Sem informações
  6. Hemelingen x Wolfsburg - 10h30 - Sem informações
  7. Hansa Rostock x Hoffenheim - 10h30 - Sem informações
  8. Illertissen x Nuremberg - 10h30 - Sem informações
  9. Energie Cottbus x Hannover - 13h - Sem informações
  10. Sportfreunde Lotte x Freiburg - 13h - Sem informações
  11. Lübeck x Darmstadt - 13h - Sem informações

Coppa Italia

  1. Venezia x Mantova - 13h - Youtube (SportyNet)
  2. Como x Sudtirol - 13h30 - Youtube (SportyNet)
  3. Cagliari x Virtus Entella - 15h45 - Sem informações
  4. Cremonese x Palermo - 16h15 - Youtube (SportyNet)

Supercopa da Alemanha

  1. Stuttgart x Bayern de Munique - 15h30 - OneFootball

Onde assistir ao jogo de Stuttgart e Bayern; veja o horário

O jogo entre Stuttgart x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 15h30.

Onde assistir ao jogo de Sandhausen e Leipzig; veja o horário

O jogo entre Sandhausen x RB Leipzig terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 10h30.

Onde assistir ao jogo de Inter e Olympiacos; veja o horário

O jogo entre Inter de Milão x Olympiacos terá transmissão ao vivo pelo canal de Youtube da SportyNet, às 15h30.

Onde assistir ao jogo de Bologna e OFI Creta; veja o horário

O jogo entre Bologna x OFI Crete terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN neste sábado.

SporTV

  1. 16h - São Paulo x Ferroviária - Brasileirão Feminino
  2. 21h - Corinthians x Bahia - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h30 - Sandhausen x Leipzig - Copa da Alemanha
  2. 16h - Remo x Botafogo-SP - Brasileirão Série B
  3. 18h30 - Vila Nova x Goiás - Brasileirão Série B
  4. 20h30 - Athletico-PR x Cuiabá - Brasileirão Série B

Premiere

  1. 16h - Fluminense x Fortaleza - Brasileirão
  2. 16h - Ceará x Bragantino - Brasileirão
  3. 18h30 - Vitória x Juventude - Brasileirão
  4. 18h30 - Sport Recife x São Paulo - Brasileirão
  5. 21h - Corinthians x Bahia - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 15h30 - Stuttgart x Bayern de Munique - Supercopa da Alemanha
  2. 15h45 - Bologna x OFI - Jogo Amistoso

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet neste sábado.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
