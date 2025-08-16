Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 16.08.25 7h00 Às 15h30, o Inter de Milão jogará um amistoso contra o Olympiacos (X/ @Inter) Os jogos de hoje, neste sábado (16/08), incluem partidas amistosas, pelo Brasileirão Feminino, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais. Às 15h30, o Inter de Milão enfrentará o Olympiacos em um jogo amistoso. Já às 15h30, o Stuttgart enfrentará o Bayern de Munique pela Supercopa da Alemanha. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistosos Inter de Milão x Olympiacos - 15h30 - Youtube (SportyNet) Bologna x OFI - 15h45 - OneFootball Campeonato Argentino Platense x San Lorenzo - 14h15 - AFA Play Huracán x Argentinos Juniors - 16h15 - AFA Play Rosario Central x Deportivo Riestra - 18h30 - AFA Play Vélez Sarsfield x Independiente - 20h30 - AFA Play Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Fluminense x Fortaleza - 16h - Premiere Ceará x Bragantino - 16h - Premiere Vitória x Juventude - 18h30 - Premiere Sport Recife x São Paulo - 18h30 - Premiere Corinthians x Bahia - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Remo x Botafogo-SP - 16h - Youtube (Desimpedidos) e Disney+ Vila Nova x Goiás - 18h30 - Disney+ Athletico-PR x Cuiabá - 20h30 - Disney+ Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo x Ferroviária - 16h - SporTV Campeonato Português Tondela x Famalicão - 11h30 - Sem informações Vitória SC x Estoril - 14h - Sem informações Estrela Amadora x Benfica - 16h30 - Sem informações Copa da Alemanha Pirmasens x Hamburg - 08h - Sem informações Dínamo de Berlim x Bochum - 08h - Sem informações Eintracht Norderstedt x St. Pauli - 10h30 - Sem informações Sandhausen x Leipzig - 10h30 - Disney+ Bahlinger x Heidenheim - 10h30 - Sem informações Hemelingen x Wolfsburg - 10h30 - Sem informações Hansa Rostock x Hoffenheim - 10h30 - Sem informações Illertissen x Nuremberg - 10h30 - Sem informações Energie Cottbus x Hannover - 13h - Sem informações Sportfreunde Lotte x Freiburg - 13h - Sem informações Lübeck x Darmstadt - 13h - Sem informações Coppa Italia Venezia x Mantova - 13h - Youtube (SportyNet) Como x Sudtirol - 13h30 - Youtube (SportyNet) Cagliari x Virtus Entella - 15h45 - Sem informações Cremonese x Palermo - 16h15 - Youtube (SportyNet) Supercopa da Alemanha Stuttgart x Bayern de Munique - 15h30 - OneFootball Onde assistir ao jogo de Stuttgart e Bayern; veja o horário O jogo entre Stuttgart x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 15h30. Onde assistir ao jogo de Sandhausen e Leipzig; veja o horário O jogo entre Sandhausen x RB Leipzig terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 10h30. Onde assistir ao jogo de Inter e Olympiacos; veja o horário O jogo entre Inter de Milão x Olympiacos terá transmissão ao vivo pelo canal de Youtube da SportyNet, às 15h30. Onde assistir ao jogo de Bologna e OFI Creta; veja o horário O jogo entre Bologna x OFI Crete terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN neste sábado. SporTV 16h - São Paulo x Ferroviária - Brasileirão Feminino 21h - Corinthians x Bahia - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 10h30 - Sandhausen x Leipzig - Copa da Alemanha 16h - Remo x Botafogo-SP - Brasileirão Série B 18h30 - Vila Nova x Goiás - Brasileirão Série B 20h30 - Athletico-PR x Cuiabá - Brasileirão Série B Premiere 16h - Fluminense x Fortaleza - Brasileirão 16h - Ceará x Bragantino - Brasileirão 18h30 - Vitória x Juventude - Brasileirão 18h30 - Sport Recife x São Paulo - Brasileirão 21h - Corinthians x Bahia - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 15h30 - Stuttgart x Bayern de Munique - Supercopa da Alemanha 15h45 - Bologna x OFI - Jogo Amistoso Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar no SportyNet neste sábado. 