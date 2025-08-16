Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (16/08), incluem partidas amistosas, pelo Brasileirão Feminino, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 15h30, o Inter de Milão enfrentará o Olympiacos em um jogo amistoso. Já às 15h30, o Stuttgart enfrentará o Bayern de Munique pela Supercopa da Alemanha.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

Inter de Milão x Olympiacos - 15h30 - Youtube (SportyNet) Bologna x OFI - 15h45 - OneFootball

Campeonato Argentino

Platense x San Lorenzo - 14h15 - AFA Play Huracán x Argentinos Juniors - 16h15 - AFA Play Rosario Central x Deportivo Riestra - 18h30 - AFA Play Vélez Sarsfield x Independiente - 20h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Fluminense x Fortaleza - 16h - Premiere Ceará x Bragantino - 16h - Premiere Vitória x Juventude - 18h30 - Premiere Sport Recife x São Paulo - 18h30 - Premiere Corinthians x Bahia - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Remo x Botafogo-SP - 16h - Youtube (Desimpedidos) e Disney+ Vila Nova x Goiás - 18h30 - Disney+ Athletico-PR x Cuiabá - 20h30 - Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

São Paulo x Ferroviária - 16h - SporTV

Campeonato Português

Tondela x Famalicão - 11h30 - Sem informações Vitória SC x Estoril - 14h - Sem informações Estrela Amadora x Benfica - 16h30 - Sem informações

Copa da Alemanha

Pirmasens x Hamburg - 08h - Sem informações Dínamo de Berlim x Bochum - 08h - Sem informações Eintracht Norderstedt x St. Pauli - 10h30 - Sem informações Sandhausen x Leipzig - 10h30 - Disney+ Bahlinger x Heidenheim - 10h30 - Sem informações Hemelingen x Wolfsburg - 10h30 - Sem informações Hansa Rostock x Hoffenheim - 10h30 - Sem informações Illertissen x Nuremberg - 10h30 - Sem informações Energie Cottbus x Hannover - 13h - Sem informações Sportfreunde Lotte x Freiburg - 13h - Sem informações Lübeck x Darmstadt - 13h - Sem informações

Coppa Italia

Venezia x Mantova - 13h - Youtube (SportyNet) Como x Sudtirol - 13h30 - Youtube (SportyNet) Cagliari x Virtus Entella - 15h45 - Sem informações Cremonese x Palermo - 16h15 - Youtube (SportyNet)

Supercopa da Alemanha

Stuttgart x Bayern de Munique - 15h30 - OneFootball

O jogo entre Stuttgart x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 15h30.

O jogo entre Sandhausen x RB Leipzig terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 10h30.

O jogo entre Inter de Milão x Olympiacos terá transmissão ao vivo pelo canal de Youtube da SportyNet, às 15h30.

O jogo entre Bologna x OFI Crete terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

16h - São Paulo x Ferroviária - Brasileirão Feminino 21h - Corinthians x Bahia - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

10h30 - Sandhausen x Leipzig - Copa da Alemanha 16h - Remo x Botafogo-SP - Brasileirão Série B 18h30 - Vila Nova x Goiás - Brasileirão Série B 20h30 - Athletico-PR x Cuiabá - Brasileirão Série B

Premiere

16h - Fluminense x Fortaleza - Brasileirão 16h - Ceará x Bragantino - Brasileirão 18h30 - Vitória x Juventude - Brasileirão 18h30 - Sport Recife x São Paulo - Brasileirão 21h - Corinthians x Bahia - Brasileirão

OneFootball

15h30 - Stuttgart x Bayern de Munique - Supercopa da Alemanha 15h45 - Bologna x OFI - Jogo Amistoso

