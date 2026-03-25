Vitória x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/03) pela Copa do Nordeste Vitória e Botafogo PB jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 25.03.26 18h30 O Vitória vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Mirassol (Victor Ferreira/ EC Vitória) Vitória x Botafogo PB disputam hoje, quarta-feira (25/03), a 1° rodada da Copa do Nordeste 2026. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vitória x Botafogo (PB) ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Vitória perdeu para o Bahia por 2 a 1, empatou com esse mesmo adversário por 1 a 1, venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0, perdeu para o Grêmio por esse mesmo placar e venceu o Mirassol por 1 a 0. Já o Botafogo vem de uma derrota nos pênaltis para o Mixto, outra de 1 a 0 para a Serra Branca, uma vitória de 3 a 1 sobre esse mesmo adversário, outra de 2 a 1 contra o Sousa e um empate sem gols com essa mesma equipe. Vitória x Botafogo: prováveis escalações Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá (Edenílson) e Ramon (Jamerson); Martínez, Baralhas (Zé Vitor) e Matheuzinho (Ronald); Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura. Botafogo: Luiz Daniel; Erick, Yan Souto, Igor Morais e Bull (PK); Jhonata Varela (Thallyson), Igor Maduro, Dudu Nardini e Giovanni; Felipe Azevedo (Kayon) e Rodolfo. Técnico: Lisca. FICHA TÉCNICA Vitória x Botafogo-PB Copa do Nordeste 2026 Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA) Data/Horário: 25 de março de 2026, 19h30